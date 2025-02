Non sono molti i gossip dei quali siamo a conoscenza sulla vita di Marco Masini, che ama proteggere la sua privacy e da sempre è stato molto riservato, non mettendo sul banco la sua vita sentimentale. Conosciamo infatti solo poche storie che il cantante fiorentino ha avuto nel corso della sua vita. La più importante è senza dubbio quella con Aurora Nardozzi, alla quale Masini si è legato dal 2011 al 2013. La ex fidanzata del cantante di “Bella stronza” è nata a Torino nel 1985 ed è conosciuta per aver preso parte a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Jack Vanore. Dopo aver ottenuto notorietà nel programma di Maria De Filippi, Aurora Nardozzi si è legata a Marco Masini: i due sono stati insieme un paio di anni ma la loro relazione è terminata perché i due avevano visioni ed esigenze differenti.

“È finita per incompatibilità caratteriale. Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche” ha raccontato Marco Masini dopo la rottura con Aurora. I due si portavano ben 21 anni di differenza ma nonostante questo, inizialmente questo sulla loro storia non ha avuto ripercussioni. Più avanti le differenze si sono acuite e hanno fatto sì che ognuno prendesse la sua strada, senza il lieto fine che inizialmente speravano.

Marco Masini, perché il cantante fiorentino non ha avuto figli

Marco Masini non è riuscito a diventare padre nonostante non abbia mai nascosto il desiderio insito in sé. Non ha trovato infatti la persona giusta con la quale mettere a punto il piano di famiglia ma nonostante ciò, non ma hai negato di aver covato questo desiderio quando era il momento. Oggi Marco Masini ha una compagna, anche se non si conosce il nome e il volto della donna. A confessarlo è stato proprio lui, a Domenica In, spiegando di essere innamorato.