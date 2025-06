Marco Masini ha una compagna? La risposta è affermativa ma sono nulle le informazioni in merito alla fidanzata del cantante, che non ama parlarne

La sua riservatezza l’ha portato a prendere la decisione di tenere la sua vita privata in un angolo, lasciando parlare la sua musica. Per questo motivo da diverso tempo Marco Masini non parla di quella che è la sua situazione sentimentale in termini chiari, o meglio, non si lascia andare a dettagli riguardo la persona che è al suo fianco. Partendo però dalle basi, Marco Masini ha un compagna? A quanto pare la risposta sarebbe positiva: c’è, infatti, una persona nella vita del cantante anche se non è chiaro chi sia. Sembrerebbe una donna non appartenente al mondo dello spettacolo.

Nonostante il suo essere un personaggio pubblico in virtù della carriera nel mondo della musica cominciata ormai 35 anni fa, Marco Masini avrebbe trovato l’amore fuori dai circuiti pubblici. Né ambito musicale né artistico, dunque: la sua compagna sarebbe una donna che non appartiene allo showbiz anche se non sono noti altri particolari in merito, né sul suo nome né su quello che è il suo lavoro. A parlare della relazione con una donna è stato proprio lo stesso Masini, che non ha dato ulteriori informazioni sulla sua storia con la misteriosa compagna.

Marco Masini ha raccontato di avere una compagna ma di non voler parlare della sua vita privata, alla quale tiene molto e che preserva in ogni modo dopo che in passato ha avuto delle storie che sono state alla luce del sole. “Ho una compagna da qualche anno, punto e basta” ha raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera, chiudendo dunque fin da subito il discorso, spiegando di non voler addentrarsi in altri meccanismi. La compagna di Marco Masini, dunque, è una donna della quale non si conosce né il nome né altro: il cantante si gode il suo amore lontano dai riflettori.