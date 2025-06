Marco Masini ha una compagna? Nella sua vita, da diversi anni ormai, un amore misterioso: ecco cosa sappiamo sulla storia d'amore

Sono stati tanti negli anni gli amori di Marco Masini, cantante fiorentino che nel 1990 ha cominciato la sua carriera trionfando a Sanremo. Colleghe, personaggi più o meno conosciuti e ancora donne non appartenenti al mondo dello spettacolo. Diversi amori ma nessun matrimonio per l’artista, che non è mai convolato a nozze con nessuna delle sue compagne. Ma oggi cosa sappiamo della vita privata del cantante? E soprattutto, Marco Masini una compagna? La riservatezza che lo contraddistingue ha portato Marco Masini a optare spesso per una privacy che difendesse il proprio privato dal gossip, forse anche in virtù di quanto accaduto in passato, quando Masini fu bersaglio per anni di critiche e maldicenze sul suo conto. L’artista fiorentino ha deciso dunque di godersi in privato amori e storie, senza alimentare il circuito del gossip.

Marco Masini ha una compagna? “Sì, punto e basta”

Oggi sappiamo che Marco Masini ha una compagna, perché è stato lui stesso ad ammetterlo, spiegandoci che non avrebbe dato alcune informazioni in più sulla sua relazione e soprattutto sull’identità della persona al suo fianco, che vuole proteggere e preservare da ogni possibile indiscrezione. Masini si gode dunque la sua vita privata e sentimentale nel massimo riserbo, senza dar adito al gossip. La compagna di Marco Masini, dunque, sembrerebbe non essere una persona che appartiene al mondo della musica o dello spettacolo: un amore comune ma eccezionale che Masini vuole proteggere ad ogni costo da questo mondo patinato che spesso può essere anche spietato, come lui sa benissimo visto quanto accaduto in passato.

Al Corriere della Sera, infatti, ha dichiarato qualche tempo fa: “Se ho una fidanzata? Sì, da qualche anno, punto e basta”. Dunque, un privato che Masini continua a proteggere come fa ormai da anni, consapevole di quanto bello sia vivere privatamente amori, passioni e sentimenti.