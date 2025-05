Marco Masini ha una compagna? Sono varie le storie note di Marco Masini, che nel tempo ha avuto diverse fidanzate più o meno conosciute. L’ultima storia d’amore della quale si ha notizia è quella con Aurora Nardozzi, terminata nel 2003. Una relazione che si è conclusa da diversi anni ma dopo la quale non sono arrivate altre notizie ufficiali. Marco Masini, infatti, ha intrapreso la strada della riservatezza, non rendendo più note questioni sulla sua vita privata. Più volte, alla domanda se sia o meno fidanzato, Marco ha risposto che il suo grande amore è la musica. Ultimamente però, qualcosa sembrerebbe essere cambiata. Al fianco di Marco Masini potrebbe infatti esserci una nuova donna da qualche tempo anche se, in virtù della sua riservatezza, ne ha parlato solamente dopo diverso tempo.

Al Corriere della Sera, Marco Masini ha confermato di avere una donna nella sua vita. “Ho una compagna da qualche anno, punto e basta” ha spiegato proprio il cantante. Masini non ha fornito alcun dettaglio né detto il nome della donna al suo fianco: la riservatezza che da sempre lo contraddistingue, infatti, non è sfumata neppure in questa occasione. E per questa ragione Marco Masini non ha spiegato chi è la sua compagna. Sappiamo però che c’è una donna al suo fianco.

Marco Masini ha una compagna? Donna misteriosa al suo fianco

Solamente di recente Marco Masini ha raccontato di avere una compagna. Una donna al suo fianco, dunque, c’è, per chi se lo chiedesse. Da tempo ormai Masini ha intrapreso la strada della riservatezza, decidendo di non parlare delle questioni private che lo riguardano. Per questa ragione, anche quando ha annunciato di essere innamorato, Masini ha spiegato di non voler fare nomi, non annunciando dunque chi sia la donna a suo fianco, che lo rende felice da diverso tempo. Da anni, infatti, i due stanno insieme.