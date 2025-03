Marco Masini è tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, il late night show presentato da Alessandro Cattelan su Rai2. Il cantautore sta vivendo un momento davvero magico della sua carriera grazie al successo della cover con Fedez presentata al Festival di Sanremo 2025 e il ruolo di coach nell’ultima edizione di “Ora o mai più” dove ha seguito il percorso di rinascita di Loredana Errore. Una grande carriera quella di Marco Masini che sin da ragazzino ha rincorso il sogno di far musica, a volte anche contro il volere dei genitori come quando all’età di 18 anni ha mollato uno schiaffo al padre che non voleva lasciarlo andare a suonare per alcuni giorni con una band. “Papà aveva paura, “Tu non ci vai”. “Io fo quel che mi pare”, urlai. E prima che lo facesse lui, gli diedi quello schiaffo. Gli ho chiesto scusa tante volte, ma il rimorso è ancora dentro” – ha raccontato il cantante.

Marco Masini, retroscena clamoroso sul Grande Fratello/ “Ecco perché ho rifiutato di fare la sigla”

La carriera di Masini giunge ad una prima svolta grazie a Giancarlo Bigazzi, produttore discografico e paroliere con cui comincia a muovere i primi passi presentando anche la voce in “Si può dare di più” del trio Morandi, Ruggeri, Tozzi.

Marco Masini e le canzoni di successo. da “Disperato” a Vaffan…o” e “Bella str..za”

La grande occasione di Marco Masini arriva nel 1990 quando trionfa con “Disperato” nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Un successo enorme come ricorda il cantautore: “ho venduto 850 mila copie, ma non me la sono goduta perchè sul momento non apprezzi ciò che hai”. Quell’anno a trionfare tra i Big ci sono i Pooh che oggi considera dei fratelli maggiori. A Sanremo ci torna in gara nel 1991 classificandosi al terzo posto con “Perchè lo fai” alle spalle di Renato Zero e Riccardo Cocciante. La canzone ha sicuramente cambiato la sua vita personale ed artistica diventando quasi un monito per tantissime persone perchè Masini parlando di musica ha detto: “è un linguaggio universale”.

Marco Masini: “Duetto con Fedez a Sanremo 2025? Partecipato alla sua verità”/ Il rapper: “E’ stato un onore”

Tra i suoi successi ricordiamo anche “Vaffan…o” e “Bella str..za”, due canzoni che hanno segnato la sua carriera e diventate degli evergreen della musica italiana. La carriera di Masini è stata anche segnata da alcune voci assurde che portava sfortuna proprio come successe alla grandissima Mia Martini. Una voce messa in giro da un addetto ai lavori come ha ricordato Masini che fortunatamente ha trovato supporto e conforto in tantissimi amici e colleghi tra cui Eros Ramazzotti. Oggi, a distanza di 30 anni dal debutto, il cantante è pronto a celebrare la sua carriera con un nuovo disco e tour: “rifarei tutto a parte lo schiaffo al mio papà”.

Marco Masini è fidanzato: "Sono innamorato"/ In passato con Aurora Nardozzi: "Finita perché..."