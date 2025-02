Il perché di questa accusa non è mai stato del tutto chiaro, ma per un periodo della sua vita Marco Masini ha dovuto fare i conti con dicerie ignobile. Ricordiamo appunto quando le malelingue vociferavano che il cantante toscano portasse sfortuna. In una ospitata recente alle Iene, Marco è tornato ad affrontare tanti argomenti, tra cui quello spinoso che a suo tempo demolì anche una grande artista Mia Martini.

“Portare sfortuna? Tutto precipitò in fretta perché qualcuno nel mio ambiente iniziò a far girare quelle voci fastidiose. E porta sfiga.. Emana energie negative. Ma l’unica persona a cui avevo portato sfiga ero io”, sottolinea amareggiato Marco Masini. Il dolore lo ha reso più forte di ogni diceria, infatti oggi il celebre cantautore ha voltato pagina, riprendendosi il suo spazio, con il suo talento ed il suo carisma.

Marco Masini contro chi lo accusava di portare sfortuna: “Superstizioni stupide”

“Superstizioni stupide? Sì, ma io ero accecato dal successo che era arrivato troppo velocemente. Ad un certo punto avevo perso di vista cosa contava davvero per me”, lo sfogo di Marco Masini. Dai grandi successi di Ti Innamorerai e Bella Stronza al declino, fino al ritorno in scena con una passione fuori dal comune. “Mi ero ritrovato da solo, non avevo più contratti, non andavo né in tv né in radio e mi ritrovai senza concerti. Così ad certo punto decisi di smettere”, ricorda ancora Marco Masini, che nel suo periodo più buio ha però ritrovato la forza per accendere la luce e rinascere.

E infatti dopo la vittoria del 1990 con Disperato, il cantante fa ritorno a Sanremo nel 2004 e trionfa con L’uomo volante. Un pezzo straordinario, che per Marco ha rappresentato una sorta di ‘secondo calcio di rigore’, come ama definirlo uno. “Questa volta fu qualcosa di diverso, perché segnai quel rigore dopo averne sbagliato uno”, ricorda rasserenato il cantante.