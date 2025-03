Il Grande Fratello è uno dei programmi più famosi al mondo anche se in Italia la crisi degli ascolti lo ha relegato come un gigante ormai vecchio, zoppo, che non riesce a incutere timore nella concorrenza. La sigla del programma è diventata iconica fin dalla prima volta, ma forse non tutti sanno che un cantante famoso italiano è stato contattato all’inizio proprio per comporla: si sta parlando di Marco Masini.

Il cantante nonché giudice di Ora o mai più intervistato da Fedez a Pulp Podcast ha svelato un retroscena che nessuno mai avrebbe immaginato: “Sono stato contattato per la sigla del Grande Fratello, ma dissi di no”. E come mai ha deciso di rifiutare questa proposta così interessante? Lo ha svelato sempre lui, come si può leggere nel paragrafo successivo.

Marco Masini e la sigla del GF: “Per partito preso non la feci”

La determinazione fa parte del carattere di Marco Masini come ha dimostrato nel corso degli anni soprattutto quando gli hanno messo i bastoni tra le ruote tacciandolo di portar sfortuna. Il pubblico non l’ha mai perso e la sua esibizione al Festival di Sanremo nella serata delle cover in coppia con Fedez (hanno cantato ‘Bella stronza’) è stata apprezzata tanto che sono arrivati al terzo posto dietro Lucio Corsi e Giorgia.

Intanto il cantante ha confessato di aver rifiutato di comporre la sigla del Grande Fratello agli inizi del 2000: “Era un momento drammatico, non volevo scendere a compromessi, e per partito preso non l’ho fatta”. E pensare che il direttore generale dell’epoca gli disse che se voleva superare un momento non molto felice della sua carriera musicale avrebbe dovuto fare la sigla. La sua carriera, comunque, non ha subìto uno stop e ha anche vinto il Festival di Sanremo con ‘L’uomo volante’ nel 2004 e ora è anche uno dei coach di Ora o mai più (terza edizione conclusasi senza troppo clamore sabato scorso).

