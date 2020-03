MARCO MASINI/ Risponderà alle accuse di body shaming di Elodie? (Domenica In)

Marco Masini a Domenica In per parlare con Mara Venier della sua recente esperienza al Festival di Sanremo 2020 ma non solo. Con il brano “Il confronto” il cantante toscano ha portato sul palco dell’Ariston un pezzo autobiografico e introspettivo, che forse non ha ottenuto il responso che avrebbe meritato. Fatto sta che negli ultimi giorni l’esperienza di Masini alla kermesse sanremese è tornata alla ribalta non tanto per un motivo di natura artistica, quanto per la polemica che lo ha visto protagonista con Elodie. Proprio la cantante venuta a galla dal vivaio di Amici di Maria di Filippi ha accusato l’interprete fiorentino: “Mi ha chiesto da quanto tempo non mangiavo, e ora sono ancora arrabbiata con lui. Mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’. Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi”.

MARCO MASINI OSPITE A DOMENICA IN

E’ possibile che Marco Masini decida di sfruttare l’ampia platea di pubblico che ogni domenica si sintonizza su Rai Uno per trascorrere il pomeriggio in compagnia di Mara Venier e la sua Domenica In per chiarire la sua posizione riguardo a questa polemica con Elodie e chiarire quelle che erano le sue intenzioni. Nel frattempo è sicuro che Masini si esibirà ne “Il confronto”, la canzone che ha portato a Sanremo e che ha descritto in questi termini a “Il Giornale Off”: “Al Festival ho sempre cercato di raccontare me stesso senza peli sulla lingua. Ho cominciato a non averli già nel ’93, e questo forse mi ha caratterizzato sin dall’inizio per la ricerca di un linguaggio personale senza limiti. Tanto che poi, spesso, vengono fuori le polemiche. “Il confronto” è una canzone che racconta la storia di tanti uomini. Si comincia sempre da un’autobiografia per cercare successivamente l’identificazione con gli altri. Mi fa piacere competere con i giovani che, spero, rappresentino il futuro. E sono convinto che la musica italiana abbia ancora una strada lunghissima davanti a sé piena di obiettivi da raggiungere. (…) Credo che ci si confronti troppo spesso con gli altri prima di farlo con se stessi, in tutte le categorie. Pure nella politica secondo me. Quindi ho fatto un percorso a ritroso. In questi anni sono stato bravo a dire “Vaffanculo”, “Bella stronza”, ma forse non lo sono stato nell’affrontare i miei errori confessandoli. Quindi l’ho fatto davanti a tutti, forse per sentirmi meglio. Se dovessi parlare solo di me risulterei presuntuoso, ho preferito farlo parlando degli uomini. Il disco è uscito e sta andando bene, sento che i miei amici maschi si identificano. Anche Simone, che ha giocato a calcetto con me due giorni prima di partire per Sanremo e ha ideato una messa in scena per farsi lasciare dalla moglie. Quindi racconto la vigliaccheria di un uomo, che si mette a nudo e fugge da se stesso prima di incontrarsi, ritrovarsi e accettarsi.”.

