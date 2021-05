Marco Masini, scherzo Le Iene/ Video: un truffatore in cerca di vendetta

Il cantante fiorentino Marco Masini è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Qualche mese fa, sui social Masini aveva dichiarato di aver smascherato un truffatore che si spacciava per lui chiedendo soldi ai suoi fan. Attirati dalla notizia, gli inviati delle Iene hanno organizzato una “caccia al ladro” per testare le doti di investigatore del cantante. Stefano Corti gli fa credere che una sua fan, Alice, sia stata vittima di una truffa: “Si è presentato come Marco. E mi ha chiesto dei soldi per una fantomatica tessera vip. Allora ho capito che era una truffa e ho chiamato le Iene”, racconta la ragazza, complice del programma, in una videochiamata. “Ti posso dire che ora interverremo”, risponde Marco Masini. Il truffatore dà appuntamento alla fan a Forte dei Marmi e Masini indossa un completo nero, per la sua prima missione da Iena: “È un esordio. Di solito i dilettanti hanno sempre fortuna”.

Marco Masini, lo scherzo de Le Iene: truffati i fan del cantante

Le Iene e Marco Masini si appostano per controllare l’incontro tra la fan e il truffatore, un ragazzo di colore, che si spaccia per il coreografo di Masini: il cantante ascolta tutto a distanza tramite le cuffie. Il truffatore però riesce a scappare: Le Iene fanno credere a Masini che nello zaino con i soldi ci sia il GPS e si mettono a inseguire il ladro. Raggiungono una casa, dove un paio di energumeni chiedono di spegnere le telecamere. Poi arriva il truffatore che svela il motivo del suo odio per Marco Masini: “Tu di me non ti ricordi perché ero bambino. Ma tu 10 fa anni sei stato con mia mamma”. Il cantante però non si scompone e risponde: “Io però a lei non ho detto di essere Al Pacino, tu invece dici che sei Marco Masini è questa la differenza”. La tensione sale, Masini e le Iene scappano in macchina ma vengono inseguiti dalla gang armata di bastone. A quel punto Corti rivela come stanno le cose: “È uno scherzo de Le Iene”. Clicca qui per vedere il video dello scherzo a Marco Masini

