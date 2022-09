Marco Masini torna live dopo la pandemia/ “Innamorato? Lo sono sempre stato…”

Marco Masini confermato nella set-list dell’evento Tim Music Awards-dalle Radio al Palco

C’è grande attesa sul palco dei Tim Music Awards -dalle Radio al Palco 2022, l’evento domenicale di Rai Uno condotto da Carolina Di Domenico e Nek live all’Arena di Verona, che accoglie, tra gli altri artisti sul palco Marco Masini. L’artista toscano é previsto nella set-list dei performer ed le esibizioni dell’evento in onda l’11 settembre, mentre é atteso il rilascio per il 14 ottobre di “Live At Teatro della Pergola” di MARCO MASINI, uno speciale Box Limited Edition contenente la registrazione del concerto acustico che il cantautore ha tenuto il 9 maggio 2021, in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze.

Il ritorno live di Marco Masini, ospite a Tim Music Awards – dalle Radio al Palco 2022

Il box, prodotto da Momy Records e Concerto Srl, distribuito da BMG, é disponibile in pre-order e contiene al suo interno:

-Doppio vinile 12” (Purple Edition)

– Digipack CD + DVD

– Copia dello spartito originale di ‘’Disperato’’ autografato

– 5 card

– Slipmat.

Le prime 100 copie numerate del box realizzato da Marco Masini, ospite atteso a Tim Music Awards-dalle Radio al palco- sono pre-ordinabili su Discoteca Laziale. Il live concert del cantante toscano, tenutosi per mezzo della concessione gentile della Fondazione Teatro della Toscana, si é rivelata una data evento nonché un viaggio itinerante nel cuore della musica all’insegna dei successi della discografia di Marco Masini e la riscoperta di alcuni brani, in chiave acustic.

Per ciò che concerne sempre gli spettacoli live, prosegue il tour dell’artista Ti innamorerai di noi – oltre 30 anni insieme, le cui prossime date sono:

16 settembre 2022 – Teatro Romano, FIESOLE (FI)

24 settembre 2022 – Teatro Antico, TAORMINA (ME)

22 novembre 2022 – Teatro Augusteo, NAPOLI

28 novembre 2022 – Teatro Politeama, GENOVA

1 dicembre 2022 – Teatro Creberg, BERGAMO

3 dicembre 2022 – Teatro Colosseo, TORINO

4 dicembre 2022 – Teatro Comunale, FERRARA

6 dicembre 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE

7 dicembre 2022 – Teatro Ponchielli, CREMONA

10 dicembre 2022 – Teatro Lyrick, ASSISI

17 dicembre 2022 – Teatro Goldoni, LIVORNO

19 dicembre 2022 – Teatro Degli Arcimboldi, MILANO

20 dicembre 2022 – Gran Teatro Geox, PADOVA

9 gennaio 2023 – Auditorium Parco della Musica, ROMA.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it. Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music.

Incalzato dal Corriere sul ritorno live sul palco con il Ti innamorerai di noi tour ripreso dopo lo stop dovuto alla pandemia, l’artista della storica hit Ti Innamorerai non nasconde di sentirsi innamorato della musica e dei fan da oltre 30 anni di carriera, quando si avvicina il compimento dei 58 anni del prossimo 18 settembre 2022: “Se sono innamorato? Sono sempre innamorato e lo sono sempre stato. Quando, come me, a forza di studio, curiosità e passione, riesci a mantenere saldo il tuo sogno nonostante le difficoltà, credo si possa chiamare amore”.

