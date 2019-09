Marco Mazzoli, dedica alla moglie Stefania Pittaluga/ “Truffe, uragano…con me tu”

La nuova stagione sta per iniziare e non solo in tv ma anche in radio dove Marco Mazzoli sarà ancora protagonista al timone del suo Zoo di 105. Proprio nel periodo in cui si tirano le somme e si avvia verso nuovi progetti e un altro stile di vita, ecco che anche Mazzoli ha preso la parola sui social per punzecchiare i suoi nemici e ringraziare colei che gli è stata sempre accanto, ovvero la moglie Stefania Pittaluga. Proprio a lei è dedicato il post che lui stesso ha pubblicato qualche ora su Instagram parlando di quello che gli è successo in questi mesi partendo dalle truffe e delusioni, magari dovute proprio a qualcuno dei suoi amici, finendo al rischio uragano che poteva arrivare su Miami dopo quello che ha causato nelle Baham, e finendo proprio con lei, la sua “Bella”, la donna con la quale ha fatto e rifarebbe pazzie, la moglie che, qualsiasi cosa accada, gli rimane sempre accanto.

MARCO MAZZOLI HA LA SOLUZIONE AD OGNI MALE, LA MOGLIE STEFANIA

In particolare, Marco Mazzoli scrive su Instagram: “In questo periodo ho perso una cara amica, sono stato truffato da brutte persone, ho dovuto discutere con idioti poco riconoscenti, affrontare un uragano (che grazie al cielo non è arrivato), ricevuto brutte notizie e stress a badilate….

Ma avevo sempre te al mio fianco e tutto il resto scompare! P.s. Quelli che pensano di avermi fottuto, non sanno che ora gli torna tutto in culo!😜”. Inutile dire che i messaggi che sono arrivati sono tutti di conforto e di sostegno ma anche divertenti quando si tratta di guardare le curve della bella Stefania che nel post pubblicato appare con il suo bikini mozzafiato. Chi gli avrà fatto del male?

Ecco il post che Marco ha pubblicato su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA