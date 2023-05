Marco Mazzoli e Paolo Noise si ritirano all’Isola dei Famosi?/ La coppia in crisi: “Soffro tutti i giorni”

Marco Mazzoli e Paolo Noise abbandonano l’Isola dei Famosi 2023? Problemi per la coppia

La coppia di amici composta da Marco Mazzoli e Paolo Noise sta vivendo un momento di crisi all’Isola dei Famosi 2023. Dopo le primissime settimane ricche di risate e interviste, il duo di speaker radiofonici ha vissuto un forte calo, che si è riversato anche sulla loro amicizia. Pochi giorni fa Mazzoli e Noise hanno avuto un litigio dovuto alle diverse esigenze, che poco combaciano. Se Noise vuole rilassarsi e riflettere, Mazzoli vuole stare in movimento e fare attività.

Isola dei Famosi 2023, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: dura prova per Cristina

Qualche giorno dopo la lite, il duo ha avuto un confronto voluto da Paolo, durante il quale sono anche emerse le difficoltà di entrambi in questo gioco. “Ci tengo a mettere a posto le cose perché siamo amici da una vita, però ieri c’è stata questa discussione che potevamo evitare onestamente”, ha esordito Noise. Poi in confessionale ha manifestato qualche dispiacere: “Ho cercato di capire un po’ la posizione di Marco… E quindi ho deciso di fare il primo passo per risolvere i problemi, anche se non mi ha chiesto scusa per le cose pesanti che mi ha detto…”.

Alessandro Cecchi Paone, tutte le volte che si è ritirato dall'Isola dei Famosi/ Due abbandoni e non solo!

Marco Mazzoli e Paolo Noise in crisi: “Soffro tutti i giorni, sono qua per farti felice”

A questo punto, Marco Mazzoli ha sottolineato di aver partecipato all’Isola dei Famosi per far felice Paolo, che evidentemente desiderava ardentemente questa avventura. Così ha palesato il suo malessere: “Sappi che io ci soffro tutti i giorni, e sono qua su questa stuoia per farti felice…” Poi ha continuato in confessionale: “Qua si tratta di un mese, magari due, senza cibo, dormire per terra in mezzo alle bestie… Gli ho detto ‘Paolo devi starmi vicino’, e io starò vicino a lui”.

Gian Maria Sainato avverte Helena: "Stai attenta ad Andrea"/ "Fa l'amico, ma sparla…"

Noise ha dunque cercato di trovare un accordo con l’amico: “Troviamo un punto di incontro che sia per tutti e due soddisfacente, così arriviamo in volata fino alla fine di questa avventura e non subiamo questa reciproca frustrazione” . Se però questo accordo non venisse trovato e la reciproca frustrazione dovesse continuare, così come il malessere di Mazzoli, non è da escludere che i due amici decidano di ritirarsi dall’Isola, possibilità che d’altronde i due hanno già valutato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA