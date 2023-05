Marco Mazzoli: “Grande Fratello Vip troppo trash”/ “Non sopporto le cose finte e…”

Marco Mazzoli critica il Grande Fratello Vip

Marco Mazzoli, durante un confronto con Helena Prestes, ha ribadito di non amare le dinamiche e, parlando di reality, si è soffermato sull’ultima edizione del Grande Fratello Vip criticando quanto sia accaduto. “C’è stato il b0rdello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”, ha dichiarato il conduttore radiofonico che, tuttavia, ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi 2023.

La scelta, tuttavia, di accettare l’avventura da naufrago non è legata alla ricerca di fama e popolarità come spiega lui stesso. “Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò”, ha confidato a Helena.

Marco Mazzoli: “Ecco perchè ho litigato con Helena” Nel corso della lunga chiacchierata con Helena Prestes, Marco Mazzoli ha parlato a fondo di reality puntualizzando di non amare il Grande Fratello Vip perchè non riesce a vedere sincerità negli atteggiamenti dei concorrenti. “Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta”, ha detto. Simone Antolini: "Ecco come ho conosciuto Cecchi Paone"/ Messaggi social, poi la notte insieme… Secondo Marco, dunque, conoscendo già quello che accade all’interno, il reality ha perso la naturalezza per cui aveva conquistato il pubblico durante le prime edizioni: “Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte”, ha concluso.

