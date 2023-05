Marco Mazzoli, lite con Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023/ “Vai a cag*re…”

Lo sfogo di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023

Non solo scontri tra donne sull’Isola dei Famosi 2023, ma anche discussioni piuttosto accese anche tra uomini. I protagonisti sono Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli tra i quali non sembrerebbe esserci molta simpatia. Il modello, giunto in corsa in Honduras, si è lasciato andare ad uno sfogo ammettendo di non sopportare le prese in giro di Marco Mazzoli e Paolo Noise. Dopo aver tollerato le prime battuta, durante una conversazione con Andrea Lo Cicero e Fabio dei Jalisse, spiega di non sopportare più il modo di fare di Mazzoli e Noise.

“Già di prima mattina alle prime battute, che ormai sono diventate stancati, ho iniziato a rispondere un po’ male, sono stanco di essere lo zimbello di Mazzoli e Noise. Fanno battute 24 ore su 24 su di me, anzi, solo su di me. Sono due settimane! Ad un certo punto stanca!“, ha spiegato Gian Maria ad Andrea e Fabio che lo hanno invitato a reagire.

Lite tra Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli

Seguendo i consigli di Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci, Gian Maria Sainato ha cercato il confronto con Marco Mazzoli, ma dopo un primo scambio di battute, la conversazione si è trasformata in una vera e propria lite. “Ma che battute ti ho fatto?”, sbotta Marco che ammette di non credere al fastidio di Gian Maria, reo di lamentarsi delle battute solo in presenza delle telecamere. Mazzoli, così, lo invita a farlo anche quando la telecamere non c’è spiegandogli anche il tipo di battuta da cui è infastidito.

“Il vittimismo finto non lo accetto. Non accetto di farmi trascinare dentro questo giochino stupido da un modellino da quattro mila lire. Sei un ragazzetto e vuoi insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca***re! Non ti inventare stupidate perché c’è la telecamera!”, conclude Mazzoli.

