Marco Mazzoli, lite con Helena all’Isola: “Attrice da soap opera”/ “Sei finta, vedi le telecamere e…”

Marco Mazzoli accusa Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: “Attrice da soap opera”

Helena Prestes senza freni all’Isola dei Famosi 2023. È ancora una volta la modella brasiliana ad accendere gli animi dei compagni naufraghi, sollevando una serie di discussioni. La prima con Marco Mazzoli, nata in seguito alla piccola festa fatta ad Andrea Lo Cicero per il suo compleanno. L’accusa fatta a Helena è quella di aver rubato la scena al festeggiato, prendendo e leggendo lei stessa la lettera indirizzata a lui davanti alle telecamere.

L’atteggiamento di Helena ha scatenato la reazione di alcuni naufraghi, ma è stato Mazzoli a prendere parola ed esprimere i suoi dubbi su Helena. “Tu sei strana, – ha esordito lo speaker radiofonico – ci sono giorni che sei di buonumore, altri no… Secondo me fai un po’ l’attrice delle soap opera.” ha tuonato contro la modella.

Helena Prestes, scontro con Marco Mazzoli e Pamela Camassa all’Isola

Marco Mazzoli ha dunque proseguito nell’attacco a Helena, spiegando ancora perché non crede alla genuinità dei suoi atteggiamenti all’Isola dei Famosi: “Questo, in generale, è la rovina della televisione italiana, perché le persona che fanno reality recitano, invece ‘reality’ significa reale. Reciti dai… Vedi una telecamere e saltelli, sei felice…se tu mi fai la recitina delle elementari stai fingendo!”

Helena ha però negato queste accuse, sottolineando che nel suo comportamento non c’era alcun tipo di malizia e che lei è proprio fatta in questo modo. Quando Pamela Camassa si è accodata al pensiero di Mazzoli, ammettendo di pensarla allo stesso modo, la Prestes l’ha accusata: “Tutto quello che dice lui lo dici sempre anche tu. Io penso che non hai personalità!”

