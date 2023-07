Marco Mazzoli, malore durante la diretta de Lo Zoo di 105/ “Mai provato un dolore simile!”

Marco Mazzoli, ritorno “amaro” a Lo Zoo di 105 dopo la vittoria de L’Isola dei Famosi

Neanche il tempo di godersi la straripante vittoria all’Isola dei Famosi che Marco Mazzoli è subito tornato ad indossare le cuffie. Lo speaker è tornato a condurre lo storico format de Lo Zoo di 105 per la gioia degli ascoltatori. Pare però che i una delle ultime dirette dello speaker in compagnia di Paolo Noise sia accaduto qualcosa di alquanto spiacevole. Come racconta Biccy, Marco Mazzoli ha accusato un malore improvviso vedendosi così costretto ad abbandonare la diretta.

I fan, soprattutto sui social, hanno immediatamente palesato grande preoccupazione dopo il malore di Marco Mazzoli. A tal proposito – come riporta il portale – quest’ultimo è intervenuto alcune ore dopo per rassicurare tutti e spiegare quanto accaduto nel corso della diretta de Lo Zoo di 105. “Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia. Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Ho mollato la diretta e questo significa che sto davvero male. Avevo una forte fitta in basso allo stomaco e pensavo fosse un calcolo renale. Mi sono preoccupato davvero tanto e per questo ho lasciato”

Marco Mazzoli rassicura i fan dopo il malore durante la diretta: “Ora sto meglio, ma ho avuto paura…”

Marco Mazzoli ha dunque raccontato sui social il malore che lo ha costretto a lasciare la diretta de Lo Zoo di 105. Gli utenti in rete avevano ricondotto il malessere all’estenuante esperienza vissuta all’Isola dei Famosi. Le ristrettezze dal punto di vista del cibo e le difficoltà fisiche possono infatti pregiudicare la forma fisica nelle prime settimane successive all’avventura nel reality. Sempre sui social – riporta Biccy – lo speaker ha voluto ringraziare i suoi fan per i messaggi di conforto e di apprensione dopo il malore accusato durante la diretta.

“Però adesso voglio dire grazie a tutti voi. Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto molto meglio. Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene. Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia”. Marco Mazzoli, parlando del malore accusato durante la diretta de Lo Zoo di 105, ha dunque rassicurato i fan in apprensione sottolineando però quanto sia stato lancinante il dolore al punto da preoccupare non poco anche lui stesso. “…Mi sono sono spaventato. A parte che non sto quasi mai male. Per mollare la diretta significa veramente che sto proprio male male. Non è mai successo. Non riuscivo neppure a stare in piedi“.











