Marco Mazzoli, proposta di matrimonio alla moglie in diretta/ “Ti giuro che…”

Marco Mazzoli e Stefania, il matrimonio a Miami “con 130 dollari“

Momenti di forti emozioni in diretta all’Isola dei Famosi, con tanto di proposta di matrimonio. In postazione nomination Marco Mazzoli, al fianco di Paolo Noise, ha rivisto una dolcissima clip in cui parla del rapporto con la moglie Stefania Pittaluga: “Mia moglie è una donna fortissima, ed è così forte che è riuscita a cambiarmi, mi ha migliorato come essere umano, e mi manca tanto“. I due si sono sposati in comune, a Miami, durante una vacanza e con un budget limitato: “Lei odia che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari“.

Al termine della clip, il concorrente racconta ironicamente come la coppia decise di sposarsi: “Ci eravamo messi insieme da poco, da un anno. Eravamo a Miami con una coppia di amici, un pomeriggio ci annoiavamo e abbiamo deciso: ‘Andiamo a sposarci in comune’. Io avevo la camicia bianca e i jeans, non eravamo pronti a questa roba. Siamo andati in comune a chiedere e ci hanno detto che la mattina dopo c’era posto. Il giorno dopo ci siamo presentati con 4 vestiti, abbiamo invitati quegli amici che c’erano con noi a Miami e ci siamo sposati in comune“.

Marco Mazzoli, proposta di matrimonio in diretta all’Isola dei Famosi

Tuttavia, dopo l’improvviso matrimonio in quel di Miami, la coppia non è più convolata a nozze. All’Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha ammesso: “Poi non abbiamo avuto tempo, la nostra vita è stata molto movimentata“. A quel punto è venuta a crearsi la situazione perfetta per una proposta di matrimonio in diretta. Di fronte alle telecamere, il conduttore radiofonico si è rivolto alla sua dolce metà e ha espresso il suo desiderio: “Lo faccio adesso: Stefania, davanti a milioni di telespettatori, in diretta su Canale5, io ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato“.

Dallo studio il pubblico è esploso in uno scroscio di applausi e anche Ilary Blasi ha commentato entusiasta la proposta, chiedendogli: “Ci inviti pure a noi Marco?“. Il naufrago risponde di sì: nel suo futuro, più o meno immediato, c’è dunque in programma l’intenzione di sposarsi nuovamente con Stefania. E rendere magico ed indimenticabile il passo più importante.











