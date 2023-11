Marco Mazzoli sbotta contro Selvaggia Lucarelli: “Ma chi caz*o sei?”/ “Brutta la solitudine a 50 anni…”

Selvaggia Lucarelli critica la presenza di Marco Mazzoli tra i candidati all’Ambrogino d’Oro 2023

Nel mondo dello spettacolo sono innumerevoli le collaborazioni e i rapporti di amicizia; come giusto che sia, non mancano anche i motivi di scontro e astio. Spesso e volentieri il terreno fecondo e prediletto per le diatribe è il contesto social al netto di una serie di botta e risposta che possono durare anche per giorni. Gli ultimi ad essersi resi protagonisti di uno scontro al vetriolo sono stati Marco Mazzoli e Selvaggia Lucarelli, con toni tutt’altro che pacati.

Come riporta Biccy, Selvaggia Lucarelli si è recentemente espressa con parere negativo e contrariato rispetto ai candidati per l’Ambrogino d’Oro 2023. In lizza ci sarebbe appunto anche Marco Mazzoli che, appresa la contrarietà del giudice di Ballando con le stelle, non le ha certo mandate a dire. “Selvaggia Lucarelli, a parte che io non ho mai capito che caz*o fai nella vita e chi caz*o sei. Che titolo hai? Giornalista di cosa e di chi? Opinionista? Ma che lavoro è? Ha iniziato a pubblicare una serie di mi*chiate sulla sua pagina Instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest’anno sono state candidate all’Ambrogino d’oro sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione…”.

Marco Mazzoli, sfuriata in risposta alle “accuse” di Selvaggia Lucarelli

Marco Mazzoli, nel replicare a Selvaggia Lucarelli rispetto al dissenso sulla candidatura all’Ambrogino d’Oro 2023, ha spiegato come il suo errore principale fosse quello di sintetizzare la sua longeva carriera con alcune notizie e retroscena che poco – a suo dire – hanno peso rispetto al valore del suo lavoro. Ai toni coloriti del conduttore de Lo Zoo di 105 – come riporta Biccy – la giurata di Ballando con le stelle ha replicato postando una serie di articoli che parlano appunto di una bestemmia in diretta proprio durante la conduzione radiofonica.

Appresa la contromossa di Selvaggia Lucarelli, non è mancata un ulteriore replica da parte di Marco Mazzoli: “E cosa fa la simpatica signora sola? Va a cercare un articolo di 10 anni fa in cui Santina, nostra vittima di scherzi chiamata in diretta tira la bestemmia. Lei usa questo articolo per sottolineare che noi siamo un programma di bestemmie. Poverina, io capisco”. Il conduttore de Lo Zoo di 105 – come riporta il portale – ha poi chiosato: “Perché è una cosa molto brutta la solitudine. A 50 anni essere sole è terribile. Io ti auguro con tutto il cuore di trovare un uomo, una donna, non conosco i tuoi gusti. Spero tu trovi una persona, perché la solitudine è una cosa terribile e che fa fare queste figuracce“.











