Marco Mazzoli, sfogo dopo il ritiro di Paolo Noise all’Isola/ “Brutto colpo, ora mi manca molto”

Marco Mazzoli triste per il ritiro dell’amico Paolo Noise: lo sfogo all’Isola dei Famosi

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2023 del 22 maggio Paolo Noise ha annunciato il suo ritiro. Anche lo speaker radiofonico è stato costretto ad abbandonare il gioco per problemi di salute, lasciando dunque da solo ancora in gara l’amico Marco Mazzoli. I due si sono perciò salutati ieri, durante la diretta, ma Paolo ha dato all’amico un compito importante: quello di vincere il reality anche per lui.

Finita la puntata, Marco ha avuto modo di sfogarsi in un confessionale, raccontando le sue emozioni dopo il ritiro dell’amico Paolo. “È stato un brutto colpo. – ha ammesso intristito lo speaker radiofonico – Il fatto che lui oggi mi abbia chiesto esplicitamente di arrivare in fondo e vincere per lui e per lo Zoo (di 105, ndr)… ricordando quel momento mi viene da piangere di nuovo… è dura, davvero dura!” ha quindi aggiunto.

Marco Mazzoli e la scommessa con Paolo Noise: “Ora mi manca molto”

Aldo Montano ha poi rivelato a Mazzoli che Paolo Noise, prima di lasciare l’Isola, gli ha lasciato un messaggio per l’amico: di ricordarsi una simpatica scommessa fatta tra i due qualora Marco vincesse il programma. “Lui è così, riesce a fare il cazz*ne anche in queste situazioni così. – ha allora commentato Mazzoli in confessionale – Però stasera, su questa spiaggia nuova, mi manca molto, perché qui il tramonto è straordinario e secondo me a lui sarebbe piaciuto molto. Mi sarebbe piaciuto esplorare questo posto insieme a lui.”

