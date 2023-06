Marco Mazzoli si difende dall’accusa di omofobia/ “Ho costruito una suite d’amore per Cecchi Paone e Simone”

Marco Mazzoli e si difende dalle accuse di omofobia: “Lontana da me”

Marco Mazzoli, vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, ha rilasciato un’intervista su Leggo in cui parla della sua esperienza in Honduras lontana da ogni strategia: “Non te lo consente proprio il gioco. Io mi ero messo d’accordo con la radio e la mia famiglia che avrei detto “Mi piace l’Averna” e loro mi avrebbero tirato fuori. Lo dicevo a ogni puntata ma poi non succedeva nulla“.

Cecchi Paone, com'è finita la querelle con Ilary Blasi?/ "Ha manifestato sensibilità, le siamo riconoscenti"

Marco Mazzoli ha poi svelato il rapporto con i naufraghi: “Dal giorno uno ho legato tantissimo con Pamela, Cristina che adoro, Luca e Andrea Lo Cicero. Gian Maria, invece, è un attore di telenovela di pessime qualità che ha provato a farmi passare per bullo e omofobo“. Il conduttore radiofonico si difende, dunque, dalle accuse di omofobia ricevute da Sainato: “Lui si è dichiarato bisessuale, “femminiell”, non c’è mai stato l’intento di offendere la sua sessualità. Anche perché io mi sono affezionato a Cecchi Paone e Simone, ho costruito una suite per fargli fare l’amore. L’omofobia è la cosa più lontana da me. Usare questa cosa per cercare notorietà la trovo la cosa più squallida del mondo”

Ilary Blasi fuori da Mediaset dopo il flop dell'Isola 2023?/ L'indiscrezione sul futuro della conduttrice

Marco Mazzoli confessione sull’amore misterioso di Cristina Scuccia

Marco Mazzoli, ai microfoni di Leggo, ha svelato di aver legato particolarmente con Cristina Scuccia. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 ha svelato un dettaglio inedito sul misterioso amore dell’ex suora.

“No, lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei“ ha affermato il conduttore radiofonico.

Marco Mazzoli: "L'Isola? Esperienza straordinaria che non rifarei"/ "Helena persona problematica, Scuccia.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA