Marco Mazzoli, siparietto con Ilary Blasi “devo andare nel boschetto?”/ Poi l’incontro con la moglie

Marco Mazzoli e Ilary Blasi, siparietto in diretta: “Devi andare nel boschetto“

Nel giorno della finale dell’Isola dei Famosi 2023 c’è spazio per una sorpresa anche per Marco Mazzoli. Il conduttore radio, in postazione nomination, viene invitato da Ilary Blasi a raggiungere un posto fuori dalla Palapa dove sarebbe andata in scena una bellissima sorpresa. Tuttavia dalla frase della conduttrice ne nasce un divertente siparietto: “Marco, devi andare nel boschetto. Ti aspetto lì“. “Nel boschetto? In che senso?“, si chiede il naufrago.

Filippo Bisciglia contro Zoo di 105 dopo eliminazione di Pamela all'Isola/ "Stanno decidendo tutto loro!"

“Non lo so, trova un boschetto e poi ci vediamo là. Ti aspetto” commenta ironica la conduttrice. Poi, prima di congedarsi, Mazzoli si lascia andare ad una battuta sottile: “Non posso andare nel tuo boschetto?“. La domanda scatena le risate in studio, comprese quelle di Ilary Blasi.

Marco Mazzoli e la moglie Stefania: il commovente incontro

Il siparietto tra Marco Mazzoli e Ilary Blasi è solo il preludio ad un vortice di grandi emozioni per il concorrente, poiché nel boschetto ha luogo una bellissima sorpresa. Inizialmente si trova di fronte a tre cloche, ognuna delle quali contiene una sorpresa, tra cui una dolcissima lettera da parte di sua moglie Stefania. “Questi due mesi sono stati davvero tosti senza di te – legge con un filo di commozione – forse è proprio vero quando mi dici: ‘Senza di me dove vuoi andare?’“.

Isola dei Famosi 2023, finale/ Diretta e vincitore: Mazzoli riabbraccia la moglie Stefania

La lettera prosegue così: “Mi sei mancato ogni secondo delle mie giornate, che sono trascorse senza sorrisi perché tu non c’eri. Penso che questa esperienza abbia dato molto ad entrambi, e tu giorno dopo giorno sei diventato sempre più forte, soprattutto con il tuo nemico più grande: l’impazienza. Ora fa parte del tuo essere. Sono profondamente orgogliosa di te, del cammino che hai fatto“. Ma la vera grande sorpresa è dietro l’angolo perché, nascosta dietro ad una palma, c’è proprio la sua Stefania: i due si riabbracciano dopo tanto tempo separati.

LEGGI ANCHE:

Nathaly Caldonazzo choc contro Christopher Leoni/ "Dice che mi sono infilata nel suo letto", lite all'Isola!

© RIPRODUZIONE RISERVATA