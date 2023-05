Marco Mazzoli smaschera l’accordo con Noise all’Isola: “Ecco perché ho votato Pamela”/ Lei lo scopre e…

Paolo Noise e Marco Mazzoli, svelato l’accordo per le nomination all’Isola dei Famosi 2023

Se fino alla scorsa settimana Paolo Noise e Marco Mazzoli volevano ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2023, ad oggi il loro obiettivo è completamente cambiato. La coppia di speaker radiofonici e amici, che non gioca più in coppia ma da singoli, vuole vincere. Certo, se tutto andrà secondo i loro piani, ad un certo punto i due si troveranno a dover ‘far fuori dal gioco’ l’altro, ma a questo penseranno a tempo debito.

Per questo al momento i due continuano a giocare da coppia, accordandosi su chi votare. A svelarlo, smascherando la loro strategia, è stato Mazzoli nel corso di un confessionale fatto dopo l’ultima diretta.

Marco Mazzoli svela la sua strategia a Pamela Camassa: la reazione della naufraga

“Ho nominato Pamela Camassa non tanto per una mia strategia ma per quella di Paolo Noise, perché lui mi ha detto che dobbiamo mandar via i più forti!” ha rivelato Marco Mazzoli, che ha poi deciso di raccontare tutto anche alla stessa Pamela. La reazione della naufraga è stata però molto pacata e, anzi, si è detta d’accordo con loro: “Apprezzo perché io avrei fatto la stessa cosa. Nel senso che io vado a votare quelli più forti per farli fuori. – poi in confessionale ha aggiunto – Da una parte mi fa anche piacere perché hanno iniziato a giocare, e io sono un po’ come loro, sono competitiva, voglio arrivare fino alla fine anche per vincere. Anch’io farò qualche strategia, punterò ovviamente a votare quelli più forti.”

