Marco Mazzoli tenta il ‘furto’ di cibo all’Isola di Sant’Elena/ Il gesto di Christopher spiazza!

Marco Mazzoli parte per l’Isola di sant’Elena per rubare cibo ai due eliminati ma…

Marco Mazzoli, assieme all’inseparabile Paolo Noise e a Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone, ha deciso di utilizzare la zattera a disposizione degli hombres all’Isola dei Famosi 2023 per arrivare all’isola di Sant’Elena. Qui, com’è noto, ci sono Christopher Leoni e Gian Maria Sainato, gli eliminati delle ultime puntate.

“L’idea iniziale era quella di fare i pirati della Calabria: andare là e derubare i due espulsi dall’Isola dei Famosi, Christopher e Gian Maria, perché Nathaly ci aveva detto che loro là stavano benissimo, avevano un sacco di cibo…” ha annunciato Mazzoli in confessionale.

Marco Mazzoli cambia idea, Christopher Leoni fa un dono agli ex compagni dell’Isola dei Famosi

Lo vediamo dunque nella lunga traversata da Playa Rosta a Sant’Elena, dove i quattro uomini arrivano dopo circa due ore. Qui i piani di Mazzoli però cambiano; lui stesso racconta: “Solo che quando siamo arrivati ci hanno fatto una tenerezza perché abbiamo aperto la cambusa e c’era un’insalata mezza marcia, un pomodoro, tre scatolette in croce, poco riso… ci siamo detti che non potevamo farlo.” Salta dunque l’idea del furto ai due eliminati che, nonostante le loro intenzioni, li accolgono con gioia e condividono subito con loro due cocchi. Ma non è tutto: Christopher decide di donare loro oltre 10 cocchi da portare su Playa Tosta; un gesto che spera sarà da loro apprezzato e magari ricambiato in futuro in qualche modo.

