Marco Melandri ci prova con Cicciolina/ “Fare pratica? Se non fossi fidanzato sì”

Marco Melandri e Cicciolina sono una delle coppie della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality show scattato lunedì scorso su Canale 5. Il campione delle due ruote è arrivato in Honduras nel gruppo dei concorrenti singoli e nel corso della prima puntata è stato scelto per affiancare Ilona Staller, nota ex attrice di film vietati ai minori conosciuta anche come Cicciolina. L’ex parlamentare ha voluto puntare su Marco Melandri in quanto “mi sta molto simpatico e racconta barzellette zozze“, ha spiegato con la leggerezza e spontaneità che da sempre la contraddistinguono.

Si tratta senza dubbio di una delle coppie più chiacchierate de L’Isola dei famosi 2022 e che ha scatenato l’ilarità del pubblico, a cominciare da quella di Manuela Raffaetà, la compagna del campione di motociclismo, che negli studi ha commentato, chiedendo a Ilona Staller di “insegnare dei trucchetti al marito”. I due hanno passato una notte vicini-vicini come riferito da Biccy.it, dopo di che si sono concessi un bagno in mare per provare a pescare un pesce per mettere qualcosa sotto i denti. “Un’avventura” che ha permesso a Cicciolina di lasciarsi andare in qualche simpatica battuta dai doppi sensi: “guarda i pesci come schizzano”, e Marco Melandri è scoppiato a ridere.

MARCO MELANDRI FLIRTA CON CICCIOLINA, INTANTO LA COPPIA E’ A RISCHIO ELIMINAZIONE

Il motociclista ha poi confessato: “Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno

questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film, che non ci sono mai arrivato – ha proseguito ridendo – e ci puoi dare qualche consiglio”.

Poi Melandri si è lasciato andare quasi ad una mezza confessione: “Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”. Ilona Staller è notoriamente single mentre Marco Melandri è da poco tornato assieme alla madre di sua figlia dopo un anno vissuto da separati in casa. Difficile che fra il motociclista e l’ex attrice scatti qualcosa, anche perchè i due sono già a rischio eliminazione essendo al televoto con altre due coppie “top” come Floriana Secondi con Antonio Zequila e Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni.

