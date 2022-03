Marco Melandri e Ilona Staller a caccia di pesci/ “Guarda come schizzano…”

Marco Melandri e Ilona Staller si danno alla pesca: “Sarebbe bello…”

Marco Melandri e Ilona Staller sono una delle coppie più amate dal social. All’Isola dei Famosi i due stanno regalando dei siparietti davvero divertenti. Nella seconda giornata, Marco e Ilona hanno fatto delle prove per pescare. Ilona Staller gioca sui doppi sensi e dice: “Sarebbe bello pescare un grande pescione”. Marco Melandri appare pensieroso e Ilona gli chiede: “Come facciamo? Io ne ho visti tantissimi”. Marco Melandri propone di andare a tentativi. Ilona prova a mettere il telo da mare sotto la superficie dell’acqua: “Quando vediamo che arrivano i pesci tiriamo su”. Marco Melandri appare però dubbioso sulla riuscita dell’operazione. Ilona Staller lo rassicura: “Forse bisogna aspettare un po’…”. Marco Melandri le fa notare: “Appena ci spostiamo scappano”. A quel punto, Ilone dice: “Guarda come schizzano via”. Marco e Ilona Staller capiscono però che il loro metodo non ha funzionato e escono sconfortati dall’acqua.

Marco Melandri è arrivato all’Isola dei famosi come concorrente singolo e dato che quest’anno il reality si gioca in coppia, durante la prima puntata è stata decreta la sua compagna di avventura: niente meno che Ilona Staller.A scegliere il motociclista, nella Tana dei serpenti, è stata proprio lei. Interrogata da Ilary Blasi, la ex pornostar ha affermato di aver avuto occasione di parlare con Melandri nei giorni precedenti e di aver trovato una buona affinità. Il motociclista, dal canto suo, si è sentito onorato di essere stato il prescelto, vedremo se la coppia sarà abbastanza forte da superare le prove che dovranno affrontare. La prima serata si è chiusa in salita per Marco e Ilona, votati dal gruppo e candidati alla nomination insieme a Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e alla coppia composta da Floriana Secondi e Antonio Zequila.

Marco Melandri ha molto da far scoprire si sé, la prima puntata infatti lo ha visto arrivare sulla barca in mezzo al mare insieme ai primi sei naufraghi singoli: Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal, Marco Melandri, Roger Balduino, Floriana Secondi e Jovana Djordjevi. Niente tuffo dal celebre elicottero, dunque e poco tempo per parlare di sé o far capire che tipo di concorrente sarà. Il popolo del web per ora resta incuriosito sul gossip che ha avvolto il motociclista nelle settimane prima dell’esordio del reality,

Marco si è infatti dichiarato single dopo un matrimonio durato ben 15 anni con Manuela Raffaetà. Lasciando intendere di non aver passato dei bei momenti e di aver bisogno di rimpostare al meglio la propria vita. Cosa ci aspettiamo da Marco Melandri? Che emerga con tutta la sua personalità e la voglia di riscatto da una situazione personale delicata. Per ora attendiamo di vedere come si metterà in gioco accanto alla sua illustre compagna di avventura. Per il momento, Marco e Ilona sono legati da un elastico 24 ore su 24, imbarazzo e sopportazione saranno sicuramente le parole chiave, giorno e notte.











