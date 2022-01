Marco Melandri “Ho preso Covid apposta per evitare vaccino”/ “Ho fatto anche fatica…”

Marco Melandri si è contagiato volontariamente pur di evitare il vaccino anti Covid. A fare la rivelazione choc è proprio l’ex pilota della MotoGp. «Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda», ha detto il 39enne nell’intervista rilasciata a Mow. Il motociclista ha spiegato di averlo «fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese». Parole che hanno scatenato la bufera, infatti Melandri è ora trend su Twitter. «Non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida».

Sui social, però, nei giorni scorsi aveva dato però una versione diversa, polemizzando sul fatto che era stato contagiato da una persona che aveva ricevuto due dosi di vaccino. Infatti, come ricordato dal Corriere, aveva scritto: «Contagiato da un 2 dosi. Se fosse successo il contrario? Per me esistono solo negativi o positivi, non esistono distinzioni e lo dice l’andamento dei fatti, cosi come che i nostri diritti non esistono più». Ora Marco Melandri fornisce una versione diametralmente opposta, afferma cioè di essersi volutamente contagiato.

MELANDRI “CHI SI CONTAGIA È PIÙ PROTETTO”

Marco Melandri ha quindi rinnovato i suoi dubbi nell’intervista a Mow, spiegando di averne il diritto anche in virtù del fatto che «come nel mio caso, uno ha già avuto la malattia e aveva gli anticorpi. Chi prende la malattia è molto più protetto dopo. Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere qualcosa». La figlia invece non è risultata positiva. L’ex pilota di MotoGp ha precisato di non avere nulla contro i vaccinati, così come per i no vax. «Io sono contro le violazioni della libertà». Melandri ha poi rivelato di conoscere «molte persone con due dosi che provano a infettarsi per evitare la terza».

Inoltre, Marco Melandri si è schierato dalla parte di Novak Djokovic, spiegando che la faccenda non è sanitaria, ma politica. «La questione non ha nulla a che fare con la salute. Conseguenze per la carriera? Credo se ne freghi altamente e lo stimo tanto perché ha dei valori ed è giusto così, perché questa non è più un’emergenza sanitaria, è solo una faccenda politica». Sul tema Melandri era già entrato in polemica su green pass e vaccini con Selvaggia Lucarelli, che aveva mostrato sui social i messaggi privati ricevuti dall’ex pilota con le prese di posizione no vax.

