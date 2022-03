Marco Melandri pazzo di Cicciolina “Suo tifoso mi dedicherò anima e corpo”/ “La notte mi servirà un catatere”

L’isola dei famosi 2022, Cicciolina fa coppia con Marco Melandri e si accende la “passione”

Nella prima serata del 21 marzo 2022, su Canale 5, ha il via L’isola dei famosi 2022, condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti a bordo campo Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Al momento delle presentazioni dei naufraghi emerge in particolare lo sbarco di Ilona Staller alias Cicciolina, che nell’immaginario collettivo incarna la pornodiva per antonomasia, e non a caso lei regala perle osé scegliendo di accoppiarsi nel gioco honduregno con un ex campione di MotoGp. Di chi si tratta? Parliamo di Marco Melandri, il quale è recentemente finito al centro dell’attenzione mediatica per aver preso parte alla manifestazione anti-Green Pass e di dissenso rispetto all’obbligo vaccinale anti-Coronavirus, di Milano. Chiamata dall’inviato Alvin a stanziarsi a La tana dei serpenti con un vip a scelta tra i concorrenti singoli, l’ex pornodiva sceglie Marco, palesandosi in un certo senso attratta da lui: “Se proprio devo accoppiarmi, la scelta ricade su colui che mi è più simpatico, Marco Melandri”. “Sono disposto a dare anima e corpo -è la pronta replica dello sportivo- sono un suo tifoso si da bambino”. E la domanda che sorge spontanea tra i telespettatori attivi nel web, è: siamo dinanzi ad una dichiarazione d’amore? “Mi alzo la notte, mi serve un catetere”, fa intanto sapere l’ex pornodiva, al suo sedicente ” schiavo”. E c’è dell’altro.

Rispetto alla reazione di Marco Melandri, che si dichiara disposto a fare da “slave” al servizio dell’ex pornodiva Cicciolina, dopo che lei sceglie di accoppiarsi con lui come concorrente unico in corsa a L’isola dei famosi 2022, quindi si scatenano le prime reazioni bollenti, come quella dell’opinionista Nicola Savino, che lancia una battuta osé: “Marco ha messo le gomme da bagnato…”. E intanto i due isolani saranno legati l’uno all’altra da un elastico lungo, h24. “Si chiama bondage”, rincara la dose, poi, l’altra opinionista in studio, Vladimir Luxuria, riferendosi all’ex porno diva, sull’elastico che la terrà legata al campione sportivo. “Mai stata legata con un elastico?”, chiede sibillina Ilary Blasi a Cicciolina, che di tutta risposta chiude il siparietto bollente: “No, sono stata legata in altre maniere”.

