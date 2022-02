Marco Melandri, scherzo Le Iene/ In studio: “Io contrario al vaccino: ecco perché”

Marco Melandri protagonista di uno scherzo de Le Iene. A dicembre, il pilota di Moto GP riceve una chiamata dal proprietario del campo volo nel quale ha il suo ultraleggero: “Ho visto il tuo aereo andare in volo ma tu non c’eri”. Su Instagram, Marco si affretta a scrivere: “Mi è stato rubato un ultraleggero, se lo vedete nei campi avvisatemi”. Le Iene vogliono far credere al pilota che il suo aereo sia utilizzato da narcotrafficanti per trasportare la droga in Albania. Dopo aver fatto un giro in auto, Marco vede il suo aereo proprio sopra di loro. Tornato al campo volo con gli amici che lo accompagnano, il pilota si rende conto che il suo ultraleggero è tornato alla base, ma è pieno di cocaina: situazione che gli provoca non poca rabbia, che sfoga contro i presunti narcotrafficanti. Luca, proprietario del campo volo e complice, gli racconta: “Mi sono messo in un casino. Mi hanno incastrato, mi ricattano. Ho dovuto dare il mio aereo, poi c’è stato un problema e ho dovuto dare il tuo”.

Diretta/ Milan Lazio (risultato finale 4-0) streaming video e tv: la chiude Kessiè!

Nel frattempo arrivano i carabinieri, complici dello scherzo, che trovano intere dosi di droga nell’ultraleggero e decidono di portare Melandri in commissariato. Prima che la situazione degeneri arrivano però Le Iene, che rivelano al pilota di essere vittima di uno scherzo. Sospiro di sollievo e qualche insulto da parte di Marco: “Dovete morire tutti quanti, Luca ti deve venire un colpo. Siete dei pezzi di m***a. Erano vent’anni che non vedevo l’ora di menare qualcuno”.

Diretta/ Valencia Virtus Bologna (risultato 82-77, 40') streaming video tv: fine gara

Marco Melandri contro il vaccino: il siparietto in studio

Dopo aver mandato in onda lo scherzo, si torna in studio, dove arriva anche lo stesso Marco Melandri vestito da Iena. Belen prende parola e commenta la questione del vaccino: come è infatti noto a tutti, il pilota è contrario alle inoculazioni. “Sei stato sotto l’occhio del ciclone per aver criticato il vaccino per il Covid. Ti dico come la penso io e poi mi rispondi. Secondo me è semplice: vacciniamoci tutti perché solo così finirà la pandemia” commenta la showgirl argentina, ormai una Iena.

Il pilota di MOTO GP risponde: “Io non sono vaccinato perché ho una mia idea. Credo che un protocollo fatto per 60 milioni di persone non possa funzionare su tutti. Però io ho criticato il Green Pass perché è chiaro a tutti che è uno strumento non sanitario ma di controllo. Tu credi di essere libero ma non lo sei. Sei schiavo”. Il pilota conclude: “Io sono pronto a rispondere ai miei haters”. Melandri ha di recente partecipato anche a manifestazioni No Green Pass ed è stato sotto l’occhio del ciclone per aver dichiarato di aver preso il Covid di proposito.

Diretta/ Buducnost Venezia (risultato finale 72-82): la Reyer sbanca Podgorica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA