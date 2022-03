Marco Melandri, ‘triangolo’ con moglie e Cicciolina a L’isola dei famosi 2022?/ L’accusa: “Lui mente”

L’isola dei famosi 2022, al via un ‘nuovo triangolo’ con Marco Melandri e Cicciolina protagonisti?

Il 21 marzo 2022 ha il via L’isola dei famosi 2022, condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti tv Nicola Savino e Vladimir Luxuria a bordo campo in studio e – alle presentazioni del cast dei naufraghi, divisi quest’anno tra concorrenti unici e singoli- fa rumore Marco Melandri che, sbarcato da naufrago “single,” sembra preannunciarsi un fautore di un nuovo poliamore in tv. Come il triangolo di cui è diventato protagonista Alex Belli insieme alla promessa sposa Delia Duran e la terza incomoda, Soleil Sorge, al Grande fratello vip 6. Questo, dal momento che – chiamata da Alvin a scegliere un vip con cui formare una coppia fissa da concorrente unico a La tana dei serpenti, Cicciolina si dichiara a Melandri (finito di recente al centro dell’attenzione mediatica per aver preso parte al movimento anti Green Pass e No-vax) scegliendo di fare coppia con lui, e il campione di MotoGp si dice eccitato all’idea di legarsi all’ex pornovida storica: “Pronto a onorare anima e corpo”. Il che accade in tv dopo che alcuni giorni fa il campione ha fatto chiarezza sul suo status sentimentale in un post condiviso su Instagram, dove dichiara riunita la famiglia che forma con la moglie storica ed ombrellina, nonché madre della sua bambina, Manuela Raffaetà, reduce da una storia con un’altra donna avviata al naufragio del matrimonio.

Marco Melandri pazzo di Cicciolina "Suo tifoso mi dedicherò anima e corpo"/ "La notte mi servirà un catatere"

E la vicinanza a Cicciolina, unitamente al post rivelatorio sul triangolo di cui lui si dichiara protagonista, scatena i paragoni del web su Melandri al confronto con Alex Belli, con tanto di scommesse generali che lo sportivo sia disposto a consumare un poliamore sotto i riflettori de L’isola dei famosi-complice anche la vicinanza di Cicciolina nel reality. E quando -in diretta -dagli opinionisti viene incalzato sulla sua situazione sentimentale attuale, Melandri rimarca di fare ora coppia fissa con la moglie, dopo un periodo turbolento per la coppia non escludendo dei tradimenti inferti alla moglie: “Sono tornato con la madre di mia figlia, ho avuto un periodo no”.

AM, ex di Marco Melandri/ "Mi sono trovata in un vortice, scelgo silenzio e rispetto"

Deianira Marzano accusa Marco Melandri di strategia a L’isola dei famosi 2022

Parole quelle di Marco Melandri che si registrano mentre nello studio de L’isola dei famosi, la moglie storica dello sportivo sembra non tollerare la vicinanza di Cicciolina al consorte, a suon di frecciatine “deve insegnarmi i trucchetti del mestiere”, in riferimento alla manifesta capacita della pornodiva di sapersi tenere un uomo stretto a sé, così come ora si registra in Honduras. “Conosciamo l’intero kamasutra”, è la provocazione che lancia quindi Cicciolina, dai toni bollenti, segno che la naufraga si dica disposta a concedersi alla passione, ora che fa coppia fissa in Honduras. Ma intanto la blogger Deianira Marzano getta ombre sul conto dei coniugi storici, tacciandoli di fingere una reunion matrimoniale -sui social così come in tv- tra loro, perché intenti a ripulire l’immagine del campione dai presunti tradimenti inferti alla consorte. Questo allo scopo di condurlo alla vittoria del reality show. . “I miei spioni mi mandano foto della moglie di Melandri che si avvicina per parlare a Delia Duran (ospita in studio, per L’isola)… forse per imitare con il marito un simil gate-artistico alla Alex Belli”, è l’affondo della blogger ai danni dei consorti Melandri.

Marco Melandri, Isola dei Famosi 2022/ In Honduras da single dopo la rottura con Manuela Raffaetà

Ma sarà vero?











© RIPRODUZIONE RISERVATA