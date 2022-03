Marco Melandri vs Floriana Secondi, “Ti sei svegliata male”/ “Tu sei il mio capo…”

Marco Melandri critica Floriana Secondi: “Si è svegliata male…”

Marco Melandri ha litigato con Floriana Secondi. I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 che si trovano a Playa Sgamada hanno ricevuto il compito di costruire una zattera. Floriana Secondi dopo aver visto Marco Melandri e Jovana sdraiati tranquilli si è lamentata con Antonio Zequila perdendo la pazienza. Rivolta soprattutto a Marco Melandri, Floriana ha detto: “Io il capo glielo faccio fare a qualcuno che è meglio di me e fa le cose con tutto rispetto, dopo un po’ mi rompo le scatole. Spesso nella vita non è così, tante volte nonostante ho avuto dei capi che facevano meno di me ho dovuto fare l’incudine e loro facevano il ferro e battevano”. Floriana ha avuto la sola collaborazione di Antonio Zequila per mettere in mare la zattera ma purtroppo non è bastato. Floriana ha accusato Marco Melandri di non averli aiutati: “Stiamo in vacanza qua. In questa meravigliosa esperienza io ho un capo però capi si ci nasce non si ci diventa”.

All’Isola dei Famosi 2022 a quel punto, sentendosi chiamato in causa, Marco Melandri ha risposto: “Jo fermati, adesso vengo anche io. E’ stanca”. L’ex gieffina ha risposto prontamente: “Qual è il problema? Allora non lo fare mica è obbligata, io pure mi sento debole però sto lavorando. Io ho un carattere che quando inizio una cosa la finisco”. Marco ha criticato Floriana dopo averle detto che non c’è fretta: “Secondo me si è svegliata male, quindi era un pochino polemica e critica”. L’ira dell’ex gieffina non si è placata: “Tu sei il mio capo e io sto accettando le condizioni, però se adesso stai facendo la tenda, a che pro io devo stare seduta a guardare voi a riposare quando non mi va”. Insomma, tra i due la convivenza è davvero difficile. Floriana ha il suo caratterino ma anche Marco non sembra essere da meno.

L’avventura sull’Isola dei Famosi per Marco Melandri è cominciata in salita. Dopo aver perso al televoto contro Carmen-Alessandro è finito a Playa Sgamada in coppia con la Staller. Il loro rapporto non è stato idilliaco, lunedì sera in puntata il centauro ha tirato un sospiro di sollievo quando Ilona è rientrata in gioco sbarcando di nuovo su Playa Accopiada portando con sé Roger. All’inizio il pubblico l’ha presa male, non ha apprezzato il gesto della pornostar di voltare le spalle al suo compagno, poi però la situazione è degenerata quando Melandri ha commentato la scelta della Staller con un:“Uuuuuuh gli piace grande”, un’esternazione infelice non passata inosservata dal popolo del web che sta attaccando l’ex pilota di GP accusandolo di uscirsene spesso con battute off limits. Marco Melandri nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha raccontato il burrascoso passato che lo ha fatto allontanare dalla sua famiglia. Stare lontano dalla compagna Manuela e dalla loro bambina non gli ha portato giovamento. Ha raccontato di aver sofferto per molto tempo di attacchi di panico e di non essere stato capace di dare alla figlia le attenzioni di cui aveva bisogno. Per colpa del suo comportamento stava facendo del male alla sua famiglia, così ha deciso di staccare con quella vita e abbandonare gli affetti.

Marco Melandri ha avuto un’altra storia sentimentale, ma alla fine si è accorto che per lui la famiglia è tutto, dopo aver rotto ogni legame con l’altra donna è tornato a casa. Manuela lo ha accolto a braccia aperte dichiarando che anche per lei la famiglia rappresenta tutto e nella vita bisogna sempre crederci. Marco a Playa Sgamada è stato nominato “capo” e oltre ad avere guadagnato l’immunità, ordinerà agli altri naufraghi quali compiti svolgere e lui potrebbe astenersi nel farli. Marco Melandri è un concorrente che non gode della simpatia del pubblico, un po’ per le sue uscite fuori luogo, un po’ perché in passato ha dichiarato di essere un no vax e di aver fatto di tutto per prendersi il Covid e quindi l’immunità, poi c’è chi lo ricorda come campione di moto GP e la sua partecipazione all’Isola dei Famosi la ritiene una caduta di stile e chi invece lo sostiene. È un personaggio che fa discutere, adesso che non è vincolato dalla presenza di Ilona sta vivendo la sua esperienza mostrando la sua forza ma anche le sue fragilità. Giovedì ci sarà la prima eliminazione, i naufraghi di Playa Sgamada finiranno al televoto ad esclusione di Marco in quanto in qualità di “capo” è immune. Non si sa se rientrerà in gioco sull’isola Accopiada portando con sé un altro naufrago, ma se così fosse la scelta potrebbe ricadere su Jovana, tra i due c’è una bella intesa.











