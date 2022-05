Marco Mengoni/ Ad Amici presenta il nuovo singolo “No stress”

Marco Mengoni torna in tv ospite della semifinale di Amici di Maria De Filippi e presenta in esclusiva il singolo “No stress”. Da giugno live negli stadi. E’ tempo di ritorni per il cantante de L’essenziale che lancia in radio il nuovissimo singolo “No stress” (Epic Records Italy/ Sony Music ITaly) accompagnato anche dal primo evento collettivo dedicato ai fan nel metaverso. Dalle ore 12.00 del 5 maggio, infatti, i fan del cantautore potranno accedere al No stress Party, un evento esclusivo con contenuti interattivi, giochi, trivia quiz, sorprese e tanto altro. L’uscita del nuovo singolo anticipa il ritorno live di Mengoni negli stadi: a Milano allo stadio San Siro e all’Olimpico di Roma.

Dal vivo il cantautore presenterà l’ultimo album di inediti dal titolo “Materia (Terra)”, la prima tappa di un progetto importante che ha prestato così: “mi sono fatto un bel percorso, gli altri due avranno influenze diverse ma con un filo rosso che li collega. Ho già le idee ben chiare”.

Marco Mengoni dopo “Mi fiderò” torna con “No stress”

Marco Mengoni parlando proprio del disco “Materia (Terra)” ha dichiarato: “si tratta di un disco con due anni e mezzo di produzione, un album che avrei voluto fare da tempo. Per questo progetto ho ascoltato tantissima musica afroamericana, volevo raccontare diverse sfumature. E l’ho fatto con gli stessi musicisti che lavorano con me da 14 anni, da prima di X Factor”. Il disco è stato anticipato dal singolo estivo “Ma stasera” diventata una hit da milioni di ascolti e streaming online: “di solito mi descrivono come un cantante autunnale e infatti era la prima volta che uscivo davvero con una canzone in estate, non mi aspettavo questo successo”.

Infine parlando del momento che l’ha reso più ansioso, Mengoni ha rivelato: “sicuramente quando ho dovuto cantare l’Inno di Mameli davanti al Presidente della Repubblica per l’apertura del Salone. Ero emozionatissimo, mi tremava la voce e anche le gambe. È una sensazione davvero strana, perché è come se non si trattasse di musica”.











