Marco Mengoni è uno degli artisti che sarà presente al prossimo Tim Music Awards. Lo scorso anno è stato un anno difficile per un grave lutto.

Marco Mengoni sarà uno degli artisti protagonisti al Tim Music Awards 2025, evento che si terrà in prima serata Venerdi 12 Settembre 2025. C’è grande curiosità non solo riguardo la carriera lavorativa ma anche per conoscere vita privata e dettagli relativi al noto artista. Vediamo chi è Marco Mengoni.

Marco Mengoni è un cantante italiano nato a Ronciglione, un paesino nato a Viterbo il 25 Dicembre 1988, e fin da piccolo evidenzia la sua grande passione per la musica. A 14 anni si iscrive in una scuola di canto e da li poco dopo canta nei piano bar e nei primi locali del nostro paese, a 19 anni si trasferisce a Roma dove inizia Lingue e diventa a lavorare come programmatore.

Eugenia Borgonovo, chi è la fidanzata di Riccardo Zanotti/ Insieme dagli inizi: "Avevamo 4 euro di budget..."

Nel 2009 prende parte a X Factor ed entra nella squadra di Morgan vincendo poi il reality. Da X Factor a Sanremo fino ad una serie di successi che ha scritto la storia della musica. Una serie di vittorie e milioni di dischi venduti, vince Sanremo con l’Essenziale e ormai Marco diventa una vera e propria icona per quel che riguarda la musica pop. Cantante, ma anche presentatore e i fan di Mengoni si sviluppano in Italia ed in tutto il mondo.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ Curioso retroscena su Sanremo: "Ci ha preso tutti con la frusta..."

Marco Mengoni tra vari exploit e vita privata

Se la sua carriera è nota a tutti non si può dire molto riguardo la sua vita privata e Marco Mengoni ne ha parlato anche al Corriere della Sera: “Non mi va di mettere la mia vita privata sui social, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano nulla con la mia fama”, ha fatto notare l’artista.

Nel 2024 Marco – poco meno di un anno fa – ha vissuto un grave lutto, la perdita della madre Nadia Ferrari, personaggio chiave nel corso della sua vita. La donna era malata da tempo e l’artista le ha dedicato la vittoria al Festival di Sanremo nel 2023. Sebbene parliamo di un sex simbol non tutti sanno che Marco Mengoni ha avuto una malattia, chiamata dismorfismo corporeo e che riguarda l’eccessiva preoccupazione per i difetti fisici.

Gaia: single o fidanzata?/ Dall'ex fidanzato Daniele Dezi ai rumor su Olly: "Ciò che scrivono di noi..."

A riguardo il noto cantante ha raccontato: “Pensavo di non avere alcun appeal, pesavo 106 chili, avevo i capelli lunghi che coprivano gli occhi e solo dopo tempo ho capito che la mia si trattava di una malattia” e da li dopo aver compreso questo abbiamo conosciuto la sua leggenda.