Marco Mengoni annuncia un nuovo tour nel 2025/ Info e date: in partenza dal Diego Armando Maradona

Mengoni annuncia un nuovo tour: tutte le info

Marco Mengoni annuncia il ritorno di un tour live nell’estate 2025. Una serie di concerti “per cui ho già delle idee” che sarà la ciliegina sulla torta di 15 anni di carriera ricca di successi: 10 tour live, 79 dischi di platino, 8 album in studio e 2.5 miliardi di streaming. Lo scorso anno, l’artista ha vinto il Festival di Sanremo con Due Vite, brano che ha raggiunto un consenso straordinario con 250 milioni di stream audio.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation comincerà dal 26 giugno presso lo stadio Diego Armando Maradona. L’artista che si appresta a co-condurre Sanremo 2024 al fianco di Amadeus, aveva fatto il tutto esaurito a Bruxelles, Francoforte e Parigi, in autunno. Un successo, dunque, destinato a ripetersi anche per il prossimo anno. “Accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio” riporta Sky Tg24. Per chi è iscritto a My Live Nation, su www.livenation.it, i biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio. La vendita generale, invece, sarà disponibile già dalle 11:00 di venerdì 2 febbraio.

Marco negli Stadi 2025: tutte le date del tour in partenza da giugno

Le date della nuova serie di concerti di Marco Mengoni, sono state già fissate. Il tour inizierà a Napoli e si concluderà a Messina. Ecco la lista di seguito:

26 giugno 2025 – Napoli @Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio 2025 – Roma @Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna @Stadio dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino @Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano @Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova @Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari @Stadio San Nicola

24 luglio 2025 – Messina @Stadio San Filippo.

