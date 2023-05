Marco Mengoni, attimi di imbarazzo a Che tempo che fa/ “Attento che si vedono!”

Marco Mengoni e l’inconveniente a Che tempo che fa: “Accavallo le gambe dai…”

Reduce dal quarto posto all’Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni continua a correre veloce dal punto di vista professionale. In occasione dell’uscita del nuovo singolo “Pazza Musica” in duo con Elodie, il cantante di Ronciglione si è concesso un’intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’artista ha toccato diversi temi, dalla recente esperienza nella kermesse internazionale ai progetti per il futuro; non sono mancati anche momenti distensivi e di ilarità.

Proprio a proposito dei momenti più leggeri dell’intervista di Marco Mengoni a Che tempo che fa, ad un certo punto l’aria è diventata piuttosto imbarazzante ma goliardicamente parlando. Nello specifico, mentre il cantante era intento ad argomentare sul nuovo singolo, è stato improvvisamente interrotto da Fabio Fazio per un piccolo problema. “Cosa mi dicono che si vede? Che cosa si vedono? No perchè mi dicono: si vedono stai attento. Non so cosa, vabbè dai accavalla le gambe meglio“. Questo l’intervento di Fabio Fazio, e il motivo inizialmente non sembrava del tutto chiaro.

Marco Mengoni a Che tempo che fa: dalla presunta trasparenza alla bandiera dell’Eurovision 2023

Il breve momento di imbarazzo che si è generato a Che tempo che fa durante l’intervista di Marco Mengoni – come spiega Biccy – sarebbe stato dovuto all’outfit del cantante. Teoricamente, data la richiesta di accavallare le gambe, il “problema” poteva essere riferito ai pantaloncini corti indossati. A quel punto, incalzato da Fabio Fazio, l’artista ha stemperato la tensione: “Mi sono messo comodo per stasera, accavallo le gambe dai. Se al concerto mi presento così? Oddio, o metto la canotta e i pantaloni lunghi oppure così questi corti, con sopra una giacca”.

Resta dunque il mistero di quale fosse la “trasparenza” che deve aver attirato l’attenzione della regia con l’intervento tempestivo di Fabio Fazio. In ogni caso, l’intervista di Marco Mengoni è continuata senza ulteriori intoppi “imbarazzanti” e l’attenzione si è spostata sulla scelta di sventolare la bandiera rainbow all’Eurovision Song Contest 2023. “In realtà quella bandiera non è solamente quella rainbow, ma è dell’inclusività totale, e questo è molto importante. Non a caso è stata scelta quella con dei colori in più rispetto alla classica arcobaleno”.











