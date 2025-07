Marco Mengoni diventa di nuovo virale: ecco cos'è successo al suo concerto a Messina

L’estate 2025 è particolarmente importante per Marco Mengoni, dato che ormai da diverse settimane è impegnato con il suo tour negli stadi, che lo ha visto protagonista sui palchi più iconici d’Italia: da San Siro al Maradona, fino all’Olimpico. Si tratta di concerti speciali per l’artista, dove ha ricordato più volte la madre Nadia, scomparsa lo scorso settembre. Difatti, le ha dedicato il brano Luce, oltre a citarla spesso tra discorsi toccanti e aneddoti commoventi. Ad attirare l’attenzione, poi, sono stati anche gli outfit scelti da Mengoni, in particolare un corsetto argentato che ha scatenato sui social una serie di commenti omofobi e denigratori.

Marco, però, non si è lasciato scoraggiare, replicando con grande eleganza e ribadendo sempre l’importanza della libertà di espressione. Successivamente, in questa tournée c’è stata anche una proposta di matrimonio tra due amici del cantante, con Marco scelto come testimone. Infine, non sono mancati nemmeno momenti divertenti, come quello accaduto durante uno degli ultimi show, quando un fan delle prime file ha attirato l’attenzione di Mengoni, dando vita a un siparietto iconico.

Marco Mengoni incontra un fan particolare al concerto: la scena diventa virale

Durante il suo concerto a Messina, dopo più di due ore di esibizioni, Marco Mengoni ha notato tra le prime file un ragazzo con un’espressione piuttosto annoiata. Di conseguenza, il cantante si è voluto avvicinare, scherzando con lui e chiedendogli: “Ma chi ti ha portato qui?”. Al che, il ragazzo ha risposto sinceramente: “La mia ragazza“. “Vedete cosa fa fare l’amore? Sei un eroe“, ha infine commentato Mengoni abbracciandolo tra le risate e gli applausi di tutto il pubblico. Neanche a dirlo, il video della scena è finito su TikTok ed è diventato virale nel giro di poche ore.