Marco Mengoni sta vivendo un’estate particolarmente impegnativa, dato che, da settimane, è impegnato con il suo tour nei principali stadi italiani. Ebbene, ieri, domenica 13 luglio, è stata la volta di Milano. Marco, infatti, si è esibito allo Stadio San Siro per il primo dei suoi due attesissimi concerti. Tra il pubblico, erano presenti anche numerosi volti noti, tra cui Amadeus con la sua famiglia, presente per supportare l’artista che ha visto vincere a Sanremo 2023 con “Due Vite”.

Mengoni ha intrattenuto il pubblico con uno show unico, tra nuovi brani e hit intramontabili, il tutto con scenografie e coreografie spettacolari. Nel corso della serata, poi, c’è stato anche un momento particolarmente toccante, quando Marco ha voluto ricordare sua madre, Nadia Ferrari, condividendo con il pubblico uno dei consigli che lei era solita dargli. Dopo essere sceso tra la folla per salutare alcuni fan, l’artista ha infatti raccontato: “Mia mamma mi diceva sempre di guardare negli occhi le persone per capire come sono, buone o cattive. Questa sera vi ho guardato negli occhi e mi è venuto da piangere“.

Marco Mengoni e il ricordo della madre Nadia: le emozioni del cantante

Questo tour è particolarmente emozionante e difficile per Marco Mengoni. Difatti, si tratto del suo ritorno sul palco dopo la perdita della mamma, Nadia Ferrari, scomparsa lo scorso settembre dopo una malattia. Da allora, Marco ha vissuto un periodo molto delicato, avendo sempre avuto un legame molto speciale con la madre. Durante i concerti negli stadi, infatti, non ha mai perso occasione per ricordarla, cantando per lei la canzone Luce, che le ha dedicato, e nominandola spesso. Al concerto dello Stadio Olimpico di Roma, per esempio, ha ringraziato tutti per averlo aspettato in questi mesi, così da permettere al suo cuore di riprendersi un po’ da tanto dolore.