Single o fidanzato? Il quesito appassionato da sempre i fan di Marco Mengoni, che in realtà dice di non sentire le farfalle nello stomaco da un po’ di tempo a questa parte. Negli ultimi anni al cantante di Ronciglione sono stati accostati diversi nomi, tra personaggi famosi e non famosi. Basti pensare alla “sintonia” che molti notarono al Festival di Sanremo 2024 con Mahmood e, ancora, ai rumor su un presunto fidanzato di nome Lorenzo. Maro Mengoni non ha mai amato il gossip, forse per questo taglia corto e non fa mistero di essere single.

L’artista trentaseienne, in fin dei conti, preferisce parlare di amore attraverso la musica, ma quando viene interpellato sull’argomento non si nasconde e ammette di non essere impegnato al momento. Pare che faccia fatica a rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale, a causa di alcune esperienze precedenti che lo hanno segnato duramente.

Marco Mengoni, l’amore non bussa alla sua porta da un po’: nessun fidanzato all’orizzonte ma…

“L’amore? No, non l’ho trovato. Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo”, aveva raccontato a Repubblica, facendo intravedere alcune delle sue tante sfumature della vita privata. “Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco ma è da un po’ di tempo che non provo questa sensazione”, spiega ancora il cantante.

Insomma, per il momento non sembrano esserci novità e nulla sembra essere cambiato rispetto all’ultima volta. Ma la speranza dei fan è che Marco Mengoni possa, prima o poi, ritrovare l’amore e sentirsi appagato anche da quel punto di vista. Prima di quel giorno dovrà accontentarsi del grande amore che i fan gli trasmettono ogni giorno, sui social come per le strade quando lo fermano affettuosamente per un selfie o un autografo.