Marco Mengoni, chi è il fidanzato?/ La foto con il ragazzo misterioso, poi…

Non smette di animarsi il gossip attorno alla figura di Marco Mengoni. Il cantante è fidanzato? Se sì con chi? Sono tutte domande che assillano gli appassionati di gossip, sempre più incuriositi dai legami e le relazioni amorose del cantante. Soprattutto da quando, non molto tempo fa, si era parlato di un feeling speciale tra Marco Mengoni ed un altro importante cantante come Mahmood. I rumors, come spesso accade, sono rimasti tali senza sfociare mai in conferme.

Colapesce e Dimartino "accusano" di plagio Ana Mena/ Video: scherzo con Marco Mengoni

Poco dopo il settimanale Chi, aveva pizzicato l’artista con un ragazzo misterioso. Sembrava plausibile l’idea che fosse Mengoni fossi in compagnai del suo fidanzato, ma anche in questo caso non sono mai arrivate né conferme né smentite sulla presunta relazione. Da quel giorno continuano incessanti le voci sulla presenza di un ragazzo nella vita dell’artista di Ronciglione.

Drago e Marco Masini, duetto “Guerriero”, Il Cantante Mascherato/ È Andrea Iannone?

Marco Mengoni è fidanzato? “Non mi va di mettere in mezzo altre persone”

Marco Mengoni, a tal proposito, è sempre stato piuttosto vago, prendendo l’argomento con la giusta leggerezza. In una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, aveva dichiarato: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”, le sue parole.

Secondo Mengoni, quindi, mescolare vita privata e carriera non avrebbe alcun senso: “Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Testo “Guerriero" di Marco Mengoni/ La cover a Il Cantante Mascherato

© RIPRODUZIONE RISERVATA