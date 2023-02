Marco Mengoni, chi sono mamma Nadia e papà Maurizio/ “Le persone più importanti”

Genitori di Marco Mengoni, chi sono? Mamma Nadia e papà Maurizio…

Per Marco Mengoni, mamma Nadia e papà Maurizio “sono le persone che più amo”, come ha dichiarato lui stesso a Fanpage. Al punto da aver “dedicato una canzone a mia mamma” e aver fatto comparire il padre nel video di “Cambia un uomo”. “Per questo dovevano essere in questo momento della mia vita, in questo momento di cambiamento e crescita, in cui mi sono messo molto a confronto con me stesso” ha raccontato Marco Mengoni a Fanpage lo scorso dicembre, parlando di un legame intenso e di assoluto amore e supporto reciproco.

Sappiamo che mamma Nadia Ferrari e papà Maurizio Mengoni sono residenti a Ronciglione, in provincia di Viterbo. In particolare, la passione per la musica è nata proprio grazie alla mamma: “Mi faceva sentire Mia Martini, Francesco De Gregori – ha rivelato lo stesso Marco Mengoni in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – All’inizio quel cantautorato io non lo capivo, anche se personaggi come Gabriella Ferri mi colpirono profondamente”.

Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni, è stata molto colpita dalla decisione del figlio di andare via di casa per inseguire il suo sogno nel mondo della musica, al punto da mettersi a piangere. “A volte avrei preferito averlo più vicino, alla mia portata – ha infatti ammesso a DiPiù Tv – Ma penso che i figli vadano lasciati liberi di fare le proprie esperienze, di crescere e maturare, qualche volta anche di sbagliare”. Diversa invece la reazione del padre Maurizio che, come scrive lo stesso Marco Mengoni su Facebook, lo lasciò partire con queste parole: “Se la tua decisione è andar via di casa io non posso fermarti, ma quando uscirai da quella porta te la dovrai cavare da solo, perché la scelta è tua”.

In un post datato 1 maggio 2021, Marco Mengoni ha descritto papà Maurizio come “quell’uomo che ha fatto mille lavori e che si è reinventato” e che “negli anni mi ha fatto capire tutto: la stanchezza, la soddisfazione… il lavoro”. Insomma, i genitori di Marco Mengoni sono una coppia molto riservata, di gran lavoratori e distante dal mondo dello spettacolo. Ma il sostegno per il figlio non è mai venuto meno un solo istante e, quando possibile, sono presenti ai suoi spettacoli per mostrargli il loro incondizionato supporto.











