Marco Mengoni cita la lite tra Morgan e Mugo a Sanremo 2024/ Marco Castoldi reagisce così

Marco Mengoni e la citazione della lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2024

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha ottenuto un successo straordinario per le canzoni, la bravura di Fiorello, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico anche in pochi minuti, la padronanza del palco di Amadeus e il talento straordinario di Marco Mengoni che, oltre a confermare l’immensa bravura vocale, ha dimostrato di potersi trasformare anche in conduttore. Sul palco del Teatro Ariston, affiancando Amadeus, ha richiamato alcuni momenti epici delle precedenti edizioni del Festival portando sul palco alcuni oggetti iconici.

Mengoni, così, nel corso della serata, si è presentato con la scopa di Gianni Morandi che pulì il palco dopo l’esibizioni di Blanco. Mengoni, inoltre, ha portato anche le manette e un materassino per soccorrere eventuali lanci dalla galleria del teatro. Durante il siparietto con Amadeus, tuttavia, Mengoni ha anche citato la lite che, quattro anni fa, animò il Festival ovvero quella tra Morgan e Bugo che partecipavo alla gara insieme. Poche ore dopo l’intervento di Mengoni è così arrivata la replica di Morgan.

La replica di Morgan a Mengoni

Ai microfoni dell’AdnKronos, Morgan ha commentato così la citazione di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024. “Mengoni mi ha citato sul palco di Sanremo in una gag? Ma da quando Mengoni è un comico? Non l’ho visto, non guardo Sanremo, non mi interessa“, le parole di Marco Castoldi.

“Non lo guardo, non mi interessa, non mi piace. […] La musica è una cosa seria, importante, profonda, a me non piace vedere spadroneggiare la non competenza, questo occupare ossessivo le tendenze, l’andamento discografico. Non mi piace, non ha senso guardarlo, è la bruttura, tratteniamo il respiro finché non passa. È un problema culturale gravissimo“, ha concluso.

