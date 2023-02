Marco Mengoni commosso a Sanremo 2023/ Storie italiane: le lacrime sono vere o false?

Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2023, con le seconde esibizioni di tutti e 28 gli artisti in gara. La serata si è conclusa con la buona conferma dell’apprezzamento della canzone di Marco Mengoni, Due vite, già premiata dalla sala stampa, ed ora anche da parte degli spettatori a casa. Ma in seguito alla terza serata del festival è rimasta, tra chi l’ha seguita, una domanda, le lacrime di Mengoni erano vere o false? Se l’è chiesto anche la redazione della trasmissione Storie Italiane in onda su Rai 1 con la conduzione di Eleonora Daniele.

Marco Mengoni: commozione vera o falsa?

Insomma, Marco Mengoni si è confermato tra gli artisti migliori e favoriti dal pubblico di questa edizione del festival di Sanremo 2023 con la sua struggente Due vite. Una canzone triste, interpretata magistralmente dall’artista che con la sua tonalità unica è riuscito ad incantare sia l’Ariston, che l’ha accolto con l’unica standing ovation (esclusi i Maneskin, che non sono in gara quest’anno) della serata.

E durante la diretta di Storie Italiane ci si è chiesti se, effettivamente, la commozione di Marco Mengoni sul palco di Sanremo 2023 fosse sincera o meno. Sulla questione è intervenuta Francesca Alotta, cantante italiana ospite del salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane, che ha spiegato che “Mengoni è un grandissimo artista, e qualunque cantante o interprete canti con il cuore o l’anima è impossibile che non metta dentro qualcosa ai suoi pezzi. Credo che fosse veramente commosso perché stava cantando con il cuore“. Secondo s, giornalista del Corriere della Sera, inoltre, Marco Mengoni ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per vincere questo festival di Sanremo 2023, “le due esibizioni lo confermano“. Alcune voci, infine, vorrebbero Mengoni come l’unico artista ad aver chiesto alla sua manager, prima di lasciare l’Ariston in calce alla terza serata del Festival di Sanremo 2023, di fermarsi un attimo per salutare i suoi fan, presenti fuori dal teatro.

