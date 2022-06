Marco Mengoni senza stampelle a DallArenaLucio/ “Una volta attaccai il telefono in faccia a Dalla”

Marco Mengoni è il primo ad esibirsi sul palco dell’Arena di Verona per il concerto in ricordo di Lucio Dalla. Lo fa senza stampelle, mostrando dunque di essersi rimesso dall’infortunio di qualche tempo fa se non del tutto almeno in buona parte. Dopo essersi esibito sulle note di ‘Vita’ insieme a Fiorella Mannoia, racconta un simpatico aneddoto inedito che riguarda proprio Lucio.

Marco Mengoni, il tennis e l'infortunio/ "Giocando mi sfogo", ma il crociato del ginocchio...

“Una volta mi chiamò, disse ‘Pronto, sono Lucio Dalla!’, io dissi ‘se vabbè’ e attaccai, credendo in uno scherzo. Poi poco dopo mi chiamò la Sony dicendo che Lucio aveva chiesto il mio numero e che mi avrebbe chiamato. Capii di aver fatto una figura barbina…” Dopo il simpatico racconto, Mengoni torna a cantare per il pubblico dell’Arena la bellissima canzone di Dalla dal titolo ‘L’anno che verrà’. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marco Mengoni, monologo Le Iene/ “Chi è gentile è un supereroe, siate educati”

Marco Mengoni con le stampelle sul palco di DallArenaLucio?

C’è anche Marco Mengoni sul palco di DallArenaLucio, la serata dedicata al grande Lucio Dalla, scomparso 10 anni fa. Molti saranno gli artisti italiani che omaggeranno Dalla sul palco con la propria voce, ricordando alcuni dei grandi successi dell’artista. Anche Marco Mengoni si esibisce all’Arena di Verona, ed è il primo in scaletta. Dopo l’esibizione insieme a Fiorella Mannoia sulle note di ‘Vita’, il cantante avrà il palco tutto per lui e si esibirà sulle note di ‘L’anno Che Verrà’, lasciando successivamente il palco a tre componenti de Il Volo con ‘Caruso’.

Perché Marco Mengoni in stampelle a Le Iene?/ Cos'è successo? Fan preoccupati

Ciò che però molti si chiedono è se Marco Mengoni si esibirà con le stampelle. L’artista è stato infatti vittima di un incidente qualche tempo fa e si è presentato a Le Iene, come ospite, proprio con le stampelle dopo un incidente alla gamba. Probabile che, vista la gravità dell’incidente, Marco si accompagni anche questa sera alle stampelle.

Marco Mengoni con le stampelle, cosa è successo al cantante?

Ma cos’è accaduto a Marco Mengoni da costringerlo alle stampelle? È stato proprio il cantante a spiegarlo durante la sua ospitata televisiva, dicendo di aver avuto un piccolo incidente al quale, in un primo momento, non aveva dato molto importanza: “È successo, come succede a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo che fosse una contusione e invece no, se ne è andato un attimo il crociato e quindi piano piano mi metto a posto”, aveva spiegato.

Come sta adesso? Potrebbe essere proprio il cantante a svelarlo sul palco del concerto DallArenaLucio, in onda su Rai Uno questa sera, 3 giugno 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA