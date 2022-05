Marco Mengoni/ Con Madame canterà “Mi fiderò” al Concerto del Primo Maggio?

Marco Mengoni, per la gioia di tutto il pubblico italiano che lo ha sempre amato e apprezzato le sue canzoni, si esibirà per la prima volta sul palco del concertone del Primo Maggio. Autore di canzoni indimenticabili come: L’essenziale, che ha vinto il Festival di Sanremo, Guerriero, Ti ho voluto bene veramente, Esseri umani, Parole in circolo, In un giorno qualunque e numerose altre, Marco è uno dei cantanti italiani più apprezzati degli ultimi anni.

Nel 2022 ha realizzato una splendida canzone, Mi fiderò, in collaborazione con la giovanissima artista Madame, creando qualcosa di unico e originale. Probabile dunque che si ripresenti proprio con quella splendida canzone oggi. Ha ottenuto un grande numero di riconoscimenti e premi, grazie alla sua voce particolare e unica, ed è sempre stato molto amato dal pubblico italiano e internazionale. Aspettiamo con ansia di conoscere quale brano porterà sul palco per cantarlo tutti insieme a lui.

Marco Mengoni, da X Factor al Festival di Sanremo

Marco Mengoni è nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988 ha iniziato la sua carriera e acquisito notorietà nel 2010 dopo la sua vittoria all’edizione di X Factor di quell’anno, partecipando, in seguito, alla 60esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Credimi ancora. Nel 2013 ha portato L’essenziale al Festival della canzone italiana vincendo quell’edizione con questo brano emozionante e indimenticabile.

Durante la sua carriera ha prodotto sei album in studio, Solo 2.0, Pronto a correre, Parole in circolo, Le cose che non ho, Atlantico, Materia (Terra); quattro album dal vivo in tour e realizzato numerose tournée e progetti anche con la televisione e il doppiaggio, prestando la sua voce a cartoni e personaggi. È impossibile non amare un ragazzo che ha di fatto trasformato il mondo della musica con la sua voce e con delle innovazioni che solo i grandi cultori sanno cogliere.

