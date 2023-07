Marco Mengoni, concerto Torino oggi mercoledì 5 luglio 2023/ Scaletta canzoni e info

Marco Mengoni torna a cantare dal vivo, a Torino

Marco Mengoni sta facendo tappa in diverse città italiane, con il suo tour di musical dal vivo. Dopo il recente successo a Bologna, l’artista vincitore di Sanremo si esibirà questa sera, mercoledì 5 luglio, allo Stadio Olimpico Grande di Torino.

Durante il concerto a Salerno tenutosi il 24 giugno, il cantante ha deliziato il pubblico con i suoi brani più noti: Cambia un uomo; Esseri umani; No stress; Mi fiderò; Muhammad Alì; Voglio; Psycho Killer; Credimi ancora; Luce; Proteggiti da me; Due nuvole; Parole in circolo; L’essenziale; Pazza musica; Crazy in love; Due vite. Quest’ultimo brano lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo 2023.

Marco Mengoni, tutte le tappe del tour in Italia

Marco Mengoni, amatissimo cantante italiano, è in giro per l’Italia con il suo tour musicale per portare sul palco i suoi successi migliori. Dopo il riuscitissimo sodalizio artistico con Elodie, il cantante tornerà a rubare la scena nelle principali città dello Stivale.

Ecco tutte le tappe, riportate da Tg Sky 24:

18 ottobre, Barcellona – Sant Jordi Club

21 ottobre, Bruxelles – Forest National

23 ottobre, Amsterdam – Afas Live

25 ottobre, Parigi – Zénith Paris, La Villette

27 ottobre, Francoforte – Jahrhunderthalle

29 ottobre, Vienna – Gasometer

31 ottobre, Zurigo – Hallenstadion

2 novembre, Monaco – Olympiahalle.

Marco Mengoni concerto a Torino: scaletta di tutte le canzoni

Marco Mengoni si esibirà oggi, mercoledì 5 luglio 2023, sul palco dello Stadio Olimpico Grande di Torino. Numerosa è la folla che si sta già radunando per assistere al concerto in live, che inizierà alle 21:00. Ecco la scaletta di tutti i brani:

Cambia un uomo Esseri umani No stress Mi fiderò Muhammad Ali Voglio Psicho Killer Credimi ancora Luce Proteggiti da me Due nuvole Parole in Circolo L’Essenziale Pazza musica Crazy in love Due vite Fiori d’orgoglio Sai che Hola Ti ho voluto bene veramente Guerriero Ma stasera Pronto a correre Io ti aspetto Proibito Buona vita

