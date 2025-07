Marco Mengoni in lacrime al suo concerto a Bologna: il tour pieno di emozioni del cantante

Marco Mengoni torna a commuoversi sul palco. Lo scorso 21 giugno, il cantante ha dato il via al suo tour estivo negli stadi con la prima tappa allo Stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire toccando lo Stadio Maradona di Napoli, l’Olimpico di Roma e molte altre località, con l’ultima data prevista per il 24 luglio a Messina, allo Stadio San Filippo‑Franco Scoglio. Si tratta di un tour particolarmente carico di emozioni per Mengoni, che è tornato sul palco dopo mesi di silenzio e lontananza dalle scene, segnati dalla perdita della madre, Nadia Ferrari, scomparsa nel 2024 dopo una lunga malattia.

L’ex concorrente di X Factor non ha potuto fare a meno di ricordare la madre in questi giorni, lasciandosi travolgere più volte dalla commozione. In particolare, nel corso dello show, Mengoni interpreta “Luce“, un brano dedicato proprio alla mamma. Dopo averla cantata per la prima volta in questa tournée, è scoppiato in lacrime, raccontando al pubblico quanto quella canzone fosse un omaggio alla persona più importante della sua vita, la sua “luce per sempre”.

Marco Mengoni in lacrime sul palco: un tour pieno di emozioni per il cantante

Anche durante la tappa allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 2 luglio, Marco Mengoni non ha trattenuto le lacrime. Visibilmente emozionato, ha ringraziato il pubblico per averlo aspettato e per aver avuto la pazienza di permettere al suo cuore di riprendersi, almeno in parte, da un dolore così grande. Infine, ieri, 6 luglio, durante il concerto al Renato Dall’Ara di Bologna, Mengoni ha vissuto un altro momento che ha toccato gli spettatori, e non solo.

Durante l’esibizione di “Proibito”, mentre osservava una coreografia eseguita da due dei suoi ballerini, è scoppiato a piangere. Tra l’altro, il brano parla delle diverse forme d’amore, andando oltre le convenzioni e lanciando un messaggio di liberazione. Dunque, dopo la scomparsa della madre Nadia Ferrari, Marco Mengoni sta affrontando un periodo difficile e delicato, come raccontato da lui stesso in diverse interviste. Fortunatamente, però, può contare sul suo pubblico, che continua a riempirlo di amore ad ogni tappa del suo tour negli stadi.