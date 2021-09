Marco Mengoni, Da Grande/ Da Alessandro Cattelan parlerà della sua vita sentimentale?

Marco Mengoni, cantante pluripremiato e amatissimo dal pubblico di tutte le età sarà ospite di Alessandro Cattelan, su Rai 1, per il nuovo show dal titolo Da Grande. Sin dai tempi del coming out dell’artista, la sua vita sentimentale è stata oggetto di curiosità e indiscrezioni. In molti si sono chiesti quale fosse il suo compagno, se fosse un volto noto dello spettacolo italiano, da quanto tempo fossero legati e così via. Di recente è trapelata una notizia riguardante proprio la sua vita amorosa. Secondo gli ultimi gossip, infatti, Marco avrebbe un fidanzato nel mondo dello spettacolo. Inizialmente si era parlato addirittura di Mahmood, salvo poi dirottare l’attenzione dal cantante che sembrerebbe non essere l’uomo ricercato. Di certo, comunque, non c’è nulla.

Alcuni, infatti, continuano a sostenere che Marco abbia voluto cercare l’amore lontano dai riflettori e che questo amore sia lo stesso con cui il cantante è stato paparazzato qualche mese fa. Mengoni, del resto, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, perciò non sorprende scoprire che ci sia ancora un fitto alone di mistero intorno all’identità del ragazzo moro con cui è stato fotografato. “La mia vita privata sui social non mi va di mettercela”, ha affermato il cantante, che preferisce puntare l’attenzione sul suo lavoro, lasciando che la sfera privata rimanga tale.

Marco Mengoni, il ritorno dopo la pandemia

E a proposito di carriera, dopo due anni di silenzio causa pandemia, Marco Mengoni è ritornato finalmente a cantare live. Dove? A Milano, alla Triennale, in occasione della presentazione del Supersalone, con meraviglioso concerto a sorpresa. “Marco Risuona”, questo il titolo dell’evento, ha offerto al pubblico un Marco Mengoni che si è destreggiato tra pianoforte, chitarra, contrabbasso e percussioni. Accompagnato da quattro coristi, ha intonato i suoi grandi successi e alcune cover. Intervistato in occasione dell’evento, Marco ha affermato di essere stato profondamente emozionato all’idea di cantare, dopo due anni, di nuovo davanti a un pubblico vero. Ha poi augurato che l’evento possa costituire un punto di partenza per riprendere a vivere quella normalità musicale che manca ormai dai tempi dello scoppio della pandemia a tutti gli artisti come lui. Ed è proprio con questa speranza nel cuore che Mengoni si prepara a due grandi eventi previsti per giugno 2022, uno a San Siro e uno all’Olimpico di Roma, quando si auspica che sarà possibile tornare a vivere un concerto come si poteva fare un tempo, abbracciati uno all’altro mentre si cantano a squarciagola le canzoni del proprio artista preferito.

