Marco Mengoni e Elodie: Pazza Musica é il nuovo singolo/ La data del rilascio

Marco Mengoni unisce le forze con Elodie: il nuovo singolo, dopo la competizione a Sanremo 2023

Marco Mengoni e Elodie si preparano per il sorprendente rilascio del primo singolo in duetto, reduci dalla competizione di Sanremo 2023! Ebbene sí, i due ex talenti competitor da talent show TV, rispettivamente ex concorrente di X factor Italia e ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, uniscono le loro ugole d’oro tanto osannate dai fan per quello che potrebbe rivelarsi il tormentone dell’estate 2023. Questo,mentre la bella stagione é tanto attesa, in particolare dai fruitori di musica per le annesse nuove uscite musicali. Tra queste é, intanto, anticipata in queste ore, l’uscita di Pazza Musica, il singolo all’orizzonte di Marco Mengoni e in duetto con la bella e brava Elodie Di Patrizi. Il preannunciato rilascio, così come emerge dalla caption di un post fruibile via Instagram, é fissato per la data del prossimo 26 maggio 2023. Un post, quello dell’annuncio social del nuovo singolo di Marco Mengoni in duetto con Elodie e condiviso via social unificati dai due artisti nel web, che ora fa incetta di interazioni social, tra like, condivisioni e messaggi entusiasti e di consenso, da parte degli internauti. Segno che la competizione che ha visto gli artisti protagonisti del duetto coprire il ruolo di “rivali” a Sanremo 2023, nella partecipazione festivaliera con i rispettivi singoli Due Vite e Due, non sia affatto divisiva per i fandom dei due cantautori.

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie/ "Siamo l'uno per l'altro, senza dircelo…"

«Pazza musica» è il singolo che, quindi, unisce per la prima volta, in musica, Marco Mengoni con Elodie. Il brano é scritto da Paolo Antonacci, il napoletano Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D., è parte del nuovo album «Materia (Prisma)», il terzo album di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino «Materia», il cui rilascio é previsto per il 26 maggio. «Pazza musica» si preannuncia essere un inno alla libertà che strizza l’occhio ai tormentoni estivi. Un invito spassionato al “Carpe Diem”: «Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché».

Elodie "Il mio corpo? In primo piano perché sono libera"/ "Iannone è generoso"

Marco Mengoni é previsto in tour anche all’estero

Marco Mengoni, inoltre, é atteso alle date-evento dei concerti nei principali stadi. Il tour in Italia parte con la anteprima in programma a Bibione (17 giugno) ed é inoltre previsto nelle città di Padova (il 20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio), e ultima ma non per importanza la data a Roma il 15 luglio al Circo Massimo. Ma non é tutto. Perché Marco Mengoni é anche atteso in un tour di date in Europa, che registra oltre 20mila biglietti in 48 ore: Spagna (Barcellona il 18 ottobre al Sant Jordi Club), Belgio (Bruxelles il 21 ottobre al Forest National), Olanda (Amsterdam il 23 ottobre all’AFAS Live), Francia (Parigi il 25 ottobre allo Zénith Paris), Germania (Francoforte il 27 ottobre presso Jahrhunderthalle), Austria (Vienna il 29 ottobre al Gasometer), Svizzera (Zurigo il 31 ottobre presso Hallenstadion) e ancora Germania (Monaco il 2 novembre all’Olympiahalle).

Marco Mengoni vince Composer Award 2023/ Eurovision: "Due vite" miglior composizione

Le date del tour di Marco Mengoni sono un progetto organizzato e prodotto da Live Nation.











© RIPRODUZIONE RISERVATA