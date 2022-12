Marco Mengoni è fidanzato?/ “La mia vita privata? Non voglio che i miei cari siano massacrati”

Marco Mengoni e quel desiderio di proteggere i propri cari dal gossip: “Non mi va di mettere sui social la vita privata”

Marco Mengoni è sempre stato piuttosto abbottonato sulla propria vita privata, rivelando poco o nulla delle sue abitudini quotidiane e dei suoi rapporti sentimentali. Qualche anno fa, il cantante, nel corso di una interessante intervista rilasciata alla redazione de Il Corriere della Sera, aveva spiegato i motivi che lo avevano spinto a separare nettamente la propria vita privata da quella professionale. “Io mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”.

Parole chiare, inequivocabili. Marco Mengoni sa quanto sia complicato gestire le pressioni esterne e non vuole che a farne le spese siano i suoi cari. “Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”. Ad oggi, infatti, non sappiamo se il cantante sia fidanzato o meno.

Più recentemente, invece, in una intervista rilasciata a Radio Deejay, l’artista aveva svelato di essere tornato in università. Si è infatti iscritto nella facoltà di psicologia, come rivelato da lui stesso. “Non ho tempo neanche per lavarmi i capelli. Poi dovrò rifare degli esami. Frequento psicologia in un’università online. Ero sicurissimo di passare inglese senza studiare, invece… Non sono proprio passato. Ho fatto una figuraccia coi condizionali, dicevo «Tanto li uso». E poi non ho passato anche biologia applicata”. Insomma, di tanto in tanto, come accaduto in quest’ultima intervista, Marco Mengoni si lascia andare sul proprio privato, senza però entrare troppo nello specifico e soprattutto senza rivelare dettagli eccessivamente privati. Prendere o lasciare, Marco Mengoni è fatto così.

