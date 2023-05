MARCO MENGONI, “DUE VITE” ALL’EUROVISION 2023/ Crolla per l’emozione dopo un’esibizione impeccabile…

Undicesimo artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023 è l’attesissimo Marco Mengoni. Il cantante, ovviamente rappresentate dell’Italia, sale sul palco col look che ha già mostrato sul palco dell’Eurovision: pantaloni neri in pelle e canotta ricoperta di cristalli. La sua “Due vite” incanta il pubblico, che segue l’esibizione con le torce dei cellulari a fare da luce romantica.

L’esibizione è un successo: Marco non commette errori. Sul finale fa trasparire tutta la sua emozione: la mano che tiene il microfono trema e così la sua voce. Conclusa la canzone, Marco non si nasconde e crolla sulle ginocchia, palesando la grande emozione per aver cantato di fronte ad un pubblico così vasto in un contest così importante. Non resta che scoprire se riuscirà a piazzarsi nelle prime posizioni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marco Mengoni ritorna all’Eurovision 2023 ma stavolta sarebbe diverso

Marco Mengoni dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite”, è pronto per cantare sul palco della Liverpool Arena dell’Eurovision 2023, che avrà inizio il 9 maggio e si concluderà con la finale del 13 maggio. Per il cantante non sarà la prima volta sul palco dell’Eurovision, nel 2013 Marco aveva già vinto il Festival di Sanremo e partecipato all’Eurovision in Svezia con il brano “L’essenziale”.

L’emozione di Marco Mengoni però non si è affievolita, anzi dopo 10 anni sembrerebbe che il cantante sia ancora più emozionato. La differenza sostanziale tra quel lontano 2013 e il 2023, secondo i fan del cantante ma anche secondo molti critici, sarebbe che nel 2013 Mengoni e “L’essenziale” si erano classificati al settimo posto, mentre quest’anno Marco e il brano “Due Vite” potrebbero addirittura vincere! Dopo la vittoria dei Maneskin e l’invito a Mahmood come ospite dell’ultima serata del Contest, per l’Italia sarebbe davvero un grande onore e una grande felicità ma perché molte persone sembrano essere così “sicure” della possibile vittoria di Marco Mengoni?

Marco Mengoni: perché potrebbe vincere l’Eurovision 2023?

Marco Mengoni “possibile vincitore dell’Eurovision 2023”; a quanto pare secondo le classifiche e i critici musicali il cantante potrebbe essere il vincitore di questa edizione in quanto il suo brano “Due vite” è uno tra i più ascoltati in tutto il mondo.

Secondo una classifica degli streaming riportata da News mtv, Marco Mengoni e il brano Due Vite sarebbero attualmente al secondo posto in classifica mentre (soprattutto grazie all’influenza di Tik Tok), gli altri due “brani rivali” sarebbero “Tatoo” di Loreen, che rappresenta la Svezia e si trova al primo posto in classifica e “Queen of Kings” di Alessandra, che rappresenta la Norvegia e si trova al terzo posto in classifica ma con una crescita notevole di riproduzioni su Tik tok. In merito all’Eurovision 2023 Marco Mengoni aveva dichiarato: “Avevo scritto delle cose per il disco (il terzo capitolo di “Materia”), comunque adesso il diritto di prelazione ce l’ha ‘Due Vite’, però io e il mio team siamo aperti a tutto. Comunque andiamo a rappresentare l’Italia in Europa, in questo momento fare l’Eurovision è importante perché la musica è un’unione e unirà tutta l’Europa”. Attualmente Marco è pronto, ha recentemente fatto le prime prove e tutto sembra procedere nel verso giusto.

