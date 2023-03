Marco Mengoni, fidanzato?/ Vita privata avvolta nel mistero ma dopo il successo a Sanremo…

Marco Mengoni, fari accesi sulla vita privata del cantante di Ronciglione dopo la vittoria a Sanremo 2023

Al festival di Sanremo 2023 ha incantato pubblico e giuria con il brano Due Vite, diventando – se ce ne fosse mai stato bisogno – ancora più popolare e conosciuto. Eppure di Marco Mengoni si sa poco o nulla, almeno per quanto riguarda la vita privata. Se i suoi successi musicali sono sotto gli occhi di tutti, della sua quotidianità non si conosce molto. Sbriciando la sua biografia, apprendiamo che è nato nel 1988 a Ronciglione. La sua prima partecipazione alla kermesse sanremese risale al 2010, quando conquistò il Premio della Critica, dopo essersi già messo in evidenza ad x-Factor.

All’epoca Marco Mengoni fece il boom soprattutto tra le ragazzine; oggi invece il suo pubblico è molto più ampio e variegato. Nel futuro a breve termine c’è Eurovision, una manifestazione di assoluto prestigio a cui prenderà parte grazie alla vittoria di Sanremo 2023. “Partecipo con lo stesso obiettivo con cui ho affrontato Sanremo: divertirmi. Voglio portare su quel palco me stesso senza aspettative o obiettivi di classifica, esattamente come al Festival”, ha dichiarato il cantante a Sorrisi.com.

Marco Mengoni, la vita privata dell’artista resta blindata e alla larga dal gossip

Ancora incerto sulla canzone che porterà in gara, di sicuro però ci sarà un confronto con il suo team per prendere la soluzione migliore: “Tornerò presto in studio con i miei musicisti e mi confronterò con il mio team per decidere insieme cosa fare”, ha assicurato Mengoni. Tornando alla sua vita privata, invece, sappiamo che oggi Marco vive a Milano, dopo aver trascorso diversi anni della sua vita a Roma. E’ figlio di Maurzio e Nadia Ferrari; a quanto pare non ha fratelli non avendoli mai menzionati. Delle sue storie d’amore non si sa praticamente niente. Il cantante è infatti molto riservato e nonostante che c’è chi abbia ipotizzato possa essere gay, l’artista di Ronciglione non si è mai sbilanciato in questo senso e ha spiegato che non mescolerà mai il suo percorso da artista con la sua vita privata.

